The Witcher 3: Wild Hunt giảm giá kỷ lục 90% trên Steam Siêu phẩm nhập vai The Witcher 3: Wild Hunt hiện chỉ còn 2,99 USD trên Steam. Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay cho một trong những tựa game RPG xuất sắc nhất mọi thời đại.

Game thủ hiện có thể sở hữu siêu phẩm nhập vai hành động The Witcher 3: Wild Hunt với mức giá cực thấp nhờ chương trình giảm giá 90% trên nền tảng Steam. Đợt ưu đãi này đưa giá trị của trò chơi xuống chỉ còn 2,99 USD (khoảng 76.000 đồng), một con số kỷ lục cho một tác phẩm từng giành hàng loạt giải thưởng lớn.

The Witcher 3: Wild Hunt hiện có giá 2,99 USD trên Steam.

Chi tiết đợt giảm giá trên Steam

Chương trình khuyến mãi đặc biệt này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/06. Đây là thời điểm lý tưởng cho những người chơi chưa từng trải nghiệm hành trình của Geralt vùng Rivia có thể tiếp cận trò chơi với chi phí tối thiểu. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Steam cũng áp dụng ưu đãi cho phiên bản The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition.

Phiên bản Complete Edition bao gồm trò chơi gốc cùng hai bản mở rộng danh tiếng là Blood and Wine và Hearts of Stone. Cả ba nội dung này đều nhận được đánh giá từ "Rất tích cực" (90-95%) đến "Cực kỳ tích cực" (95-100%) từ cộng đồng người chơi toàn cầu, minh chứng cho chất lượng nội dung bền bỉ theo thời gian.

Ảnh chụp màn hình trong game.

Sức hút từ cốt truyện và lối chơi dựa trên thần thoại Slav

Ra mắt lần đầu vào năm 2015 bởi nhà phát triển CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt là một trò chơi nhập vai hành động góc nhìn thứ ba đặt trong một thế giới giả tưởng đen tối. Bối cảnh game được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ thần thoại Slav, dựa trên loạt tiểu thuyết của tác giả người Ba Lan Andrzej Sapkowski.

Người chơi sẽ vào vai Geralt, một thợ săn quái vật chuyên nghiệp được gọi là Witcher. Điểm đặc sắc nhất của trò chơi nằm ở hệ thống cốt truyện dẫn dắt bởi lựa chọn của người chơi. Những quyết định tại các thời điểm then chốt sẽ dẫn đến một trong ba kết cục khác nhau, tạo nên giá trị chơi lại rất cao và sự gắn kết sâu sắc với nhân vật.

Vị thế của The Witcher 3 trong làng game thế giới

Kể từ khi phát hành, trò chơi đã nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ giới chuyên môn. Cả PC Gamer và IGN đều xếp hạng The Witcher 3 ở vị trí cao trong danh sách "100 game nhập vai hay nhất mọi thời đại". Sự kết hợp giữa đồ họa ấn tượng, âm nhạc mang âm hưởng dân gian và lối dẫn chuyện sâu sắc đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dòng game thế giới mở.

Thông số Chi tiết Nhà phát triển CD Projekt Red Năm phát hành 2015 Thể loại Hành động nhập vai (ARPG) Nền tảng ưu đãi Steam Mức giảm giá 90% Thời hạn Đến hết ngày 25/06

Lưu ý: Mức giá ưu đãi có thể thay đổi tùy theo chính sách của nhà bán lẻ tại thời điểm truy cập hoặc giới hạn về khu vực địa lý.