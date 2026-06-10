Thêm tiện ích số cho người dân đô thị

Nguyễn Thị Tâm - 06/10/2026 22:10

Thí điểm mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư” ở phường Thành Sen tạo điều kiện để mỗi người chủ động sử dụng các tiện ích số.