Thép Xanh Nam Định gia hạn hợp đồng dài hạn với bộ ba Lucas Alves, Tô Văn Vũ và Romulo Machado

Trong một động thái khẳng định tham vọng dài hạn tại V.League, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã chính thức hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với ba nhân tố then chốt: Lucas Alves, Tô Văn Vũ và Romulo Machado. Quyết định này không chỉ giúp đội bóng ổn định lực lượng trong giai đoạn nước rút của mùa giải 2025/2026 mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một cấu trúc đội hình bền vững tại sân Thiên Trường.

Tô Văn Vũ tiếp tục gắn bó với Nam Định.

Cam kết tương lai đến năm 2028

Chiều ngày 16/4/2026, ban lãnh đạo đội bóng Nam Định đã công bố chi tiết các bản giao kèo mới. Theo đó, trung vệ thép Lucas Alves và cầu thủ chạy cánh đa năng Tô Văn Vũ sẽ tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Thiên Trường đến hết mùa giải 2027/28. Đây là những bản hợp đồng dài hạn minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của ban huấn luyện vào nền tảng thể lực và phong độ ổn định của bộ đôi này.

Trong khi đó, tiền vệ Romulo Machado cũng đã đặt bút ký vào bản gia hạn thêm một năm. Dù chỉ là hợp đồng ngắn hạn hơn so với hai đồng đội, nhưng đây được xem là giải pháp linh hoạt để duy trì sự sáng tạo trong lối chơi của Nam Định, đồng thời cho phép cầu thủ này tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các tuyến.

Xương sống trong sơ đồ của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt

Việc giữ chân thành công Lucas Alves và Tô Văn Vũ mang ý nghĩa sống còn đối với hệ thống phòng ngự và vận hành lối chơi của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Hiện tại, cả hai đều đang đảm nhiệm vai trò đội phó, là những thủ lĩnh tinh thần thực thụ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tô Văn Vũ: Sự nhiệt huyết và khả năng gây đột biến mạnh mẽ từ hai biên giúp Nam Định duy trì áp lực tấn công liên tục. Vũ vẫn giữ được phong độ đỉnh cao nhờ lối chơi đa năng và sự bền bỉ.

Sự nhiệt huyết và khả năng gây đột biến mạnh mẽ từ hai biên giúp Nam Định duy trì áp lực tấn công liên tục. Vũ vẫn giữ được phong độ đỉnh cao nhờ lối chơi đa năng và sự bền bỉ. Romulo Machado: Đảm nhận vai trò "nhạc trưởng", giúp duy trì nhịp điệu tấn công linh hoạt và tạo ra sự kết nối giữa hàng tiền vệ và các tiền đạo phía trên.

Khát vọng tìm lại vị thế đỉnh cao

Đại diện phía Nam Định khẳng định, việc sớm ổn định nhân sự là bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho các mục tiêu xa hơn. Sau một mùa bóng chưa thực sự đạt được thành công như kỳ vọng, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang cho thấy tham vọng mạnh mẽ trong việc tìm lại vị thế vốn có tại đấu trường quốc nội.

Quyết định giữ chân các trụ cột không chỉ mang đến sự củng cố về chuyên môn mà còn duy trì tính kế thừa và bản sắc riêng biệt của đội bóng thành Nam. Với điểm tựa là những bản giao kèo mới, bộ ba Lucas, Văn Vũ và Romulo được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ, đưa đội chủ sân Thiên Trường sớm trở lại đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.