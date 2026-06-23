Thép Xanh Nam Định gửi tâm thư tri ân sau mùa giải 2025/26 đầy thử thách Khép lại một năm thi đấu không như ý tại V.League và đấu trường châu lục, đội bóng thành Nam khẳng định sự ủng hộ của khán giả là tài sản lớn nhất để hướng tới tương lai.

Khi tiếng còi mãn cuộc của mùa giải 2025/26 vang lên, Thép Xanh Nam Định không bước lên bục vinh quang như sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì những lời bào chữa, đội chủ sân Thiên Trường đã chọn cách kết thúc hành trình bằng một bức tâm thư đầy xúc động, gửi gắm lời tri ân chân thành đến những "cầu thủ thứ 12" đã đồng hành cùng họ qua những khúc quanh gian khó nhất.

Nam Định gửi thư tri ân NHM sau một mùa giải không như ý.

Một mùa giải của những kỳ vọng và thực tế nghiệt ngã

Bước vào mùa giải 2025/26 với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt mang trên vai trọng trách chinh phục nhiều đấu trường. Từ đấu trường quốc nội V.League, Cúp Quốc gia cho đến các sân chơi khu vực và châu lục như Shopee Cup và AFC Champions League Two, đội bóng thành Nam đều đặt mục tiêu rất cao.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những biến số khó lường. Những chấn thương, sự khắc nghiệt của lịch thi đấu dày đặc và những khoảnh khắc thiếu may mắn đã khiến tham vọng của Thép Xanh Nam Định không thể chuyển hóa thành những danh hiệu cụ thể. Dù đã chiến đấu hết mình, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã phải khép lại hành trình mà không có được chiếc cúp nào trong tay.

Thiên Trường: Điểm tựa vững chắc giữa tâm bão

Đáng chú ý, trong bối cảnh thành tích trên sân cỏ không được như ý, sợi dây liên kết giữa đội bóng và người hâm mộ lại càng trở nên bền chặt. Hình ảnh sân Thiên Trường luôn sáng đèn với những khán đài phủ kín sắc xanh đã trở thành biểu tượng của sự trung thành trong làng bóng đá Việt Nam.

Trong bức tâm thư, câu lạc bộ xúc động bày tỏ: "Chúng tôi thấy trên khán đài không chỉ là những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng, mà còn là những phút lặng lại, những tràng pháo tay động viên sau thất bại. Đội bóng hiểu rằng mình không hề cô đơn". Chính sự văn minh và nhiệt huyết của các cổ động viên, từ quê nhà Nam Định cho đến những chuyến hành quân xa, đã giúp tập thể đội bóng có thêm động lực để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Lời hứa cho cuộc phục hận tại V.League 2026/27

Thất bại tại mùa giải vừa qua không làm lung lay ý chí của ban lãnh đạo và tập thể đội bóng. Ngược lại, đây được xem là bài học quý giá để Thép Xanh Nam Định thực hiện những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự sâu sắc hơn. Ban lãnh đạo cam kết sẽ tiếp tục đầu tư bài bản về cả lực lượng lẫn cơ sở vật chất để sớm đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có.

Kết thúc bức thư, đội bóng thành Nam gửi một lời hẹn ước đanh thép: "Hơn hai tháng không bóng đá, câu lạc bộ sẽ rất nhớ người hâm mộ. Chúng ta hẹn nhau ở V.League 2026/27". Với một nền tảng văn hóa cổ vũ vững chắc và sự chuẩn bị nghiêm túc, Thép Xanh Nam Định đang đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình tìm lại ánh hào quang trong mùa giải tới.