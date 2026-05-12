Thép Xanh Nam Định quyết tâm lật ngược thế cờ trước Selangor tại Shopee Cup Sau thất bại sát nút ở lượt đi, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định mục tiêu đánh bại đại diện Malaysia để giành tấm vé lịch sử vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á.

Thép Xanh Nam Định đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại sân chơi khu vực. Để tiến vào trận chung kết Shopee Cup 2026, đội bóng thành Nam buộc phải vượt qua thử thách mang tên Selangor trong trận lượt về diễn ra trên sân nhà Thiên Trường. Dù đang bị dẫn trước 1-2, niềm tin về một cuộc lội ngược dòng vẫn đang sục sôi trong lòng các cầu thủ và người hâm mộ.

HLV Nam Định tự tin sẽ đánh bại Selangor.

Bài toán hiệu quả và điểm tựa Thiên Trường

Nhìn lại trận bán kết lượt đi, thất bại 1-2 của Thép Xanh Nam Định tại Malaysia mang lại nhiều sự tiếc nuối hơn là thất vọng. Đó là trận đấu mà đại diện Việt Nam đã triển khai được lối chơi theo ý đồ nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo trong các tình huống cuối cùng. Điều kiện thời tiết mưa lớn cũng là một tác nhân khách quan ngăn cản khả năng phối hợp của các học trò HLV Vũ Hồng Việt.

Tuy nhiên, khoảng cách một bàn không phải là rào cản quá lớn, đặc biệt khi Nam Định được trở về "chảo lửa" Thiên Trường. HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Cách biệt một bàn là con số tối thiểu và hoàn toàn có thể san lấp. Chúng tôi đã họp đội, rút kinh nghiệm sâu sắc về những cơ hội bị bỏ lỡ. Toàn đội đã có những giáo án tập luyện chuyên biệt để cải thiện thước ngắm".

Hóa giải những mũi nhọn giàu tốc độ

Dù tự tin, ban huấn luyện Nam Định vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Selangor. Đội bóng Malaysia sở hữu dàn ngoại binh có khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Cụ thể, các vị trí mang áo số 7, 11 và 91 là những cá nhân đã trực tiếp gây ra khó khăn cho hàng thủ Nam Định ở trận lượt đi. Việc phong tỏa những mũi nhọn này sẽ là chìa khóa then chốt để đội chủ nhà bảo toàn mành lưới trước khi nghĩ đến việc ghi bàn.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, bản lĩnh của các ngôi sao trong đội hình cũng được kỳ vọng sẽ lên tiếng đúng lúc. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người đã có kinh nghiệm dày dạn tại AFC Champions League, đang thể hiện khao khát ghi bàn mãnh liệt. Sự hiện diện của anh trên hàng công không chỉ mang lại hy vọng về bàn thắng mà còn là điểm tựa tinh thần giúp các đồng đội vượt qua áp lực của một trận đấu loại trực tiếp.

Thông tin trận đấu

Trận bán kết lượt về giữa Thép Xanh Nam Định và Selangor dự kiến diễn ra vào lúc 17h30 ngày 13/5. Với luật bàn thắng sân khách hoặc các quy định hiện hành của giải đấu, một chiến thắng với cách biệt hai bàn sẽ đảm bảo cho đại diện Việt Nam tấm vé đi tiếp mà không cần bước vào loạt sút luân lưu cân não. Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ câu lạc bộ khu vực.