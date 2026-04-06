Thép Xanh Nam Định sa sút tại V.League 2025/26: Giải mã sự sụp đổ khó tin của nhà vô địch Từ vị thế thống trị, Thép Xanh Nam Định rơi xuống hạng 6 V.League sau 25 vòng đấu. Lịch thi đấu 43 trận dày đặc và biến động ghế huấn luyện khiến nhà vô địch suy yếu.

Từng là biểu tượng của sự thống trị với hai chức vô địch V.League liên tiếp (2023/24 và 2024/25), Thép Xanh Nam Định đang trải qua một trong những mùa giải đáng quên nhất lịch sử câu lạc bộ. Từ vị thế ứng cử viên số một, đội chủ sân Thiên Trường đã chính thức trở thành "cựu vương" khi rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 25 vòng đấu, đánh dấu một sự suy thoái nghiêm trọng về cả phong độ lẫn bản sắc chiến thuật.

Nam Định sa sút ở mùa giải năm nay.

Chuỗi phong độ báo động và "vùng tối" lịch sử

Thất bại của Nam Định không đến từ một vài khoảnh khắc sơ sẩy mà là hệ quả của một quá trình trượt dài kéo dài nhiều tháng. Số liệu thống kê chỉ ra quãng thời gian từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2026 là giai đoạn đen tối nhất. Trong 12 trận đấu liên tiếp, đội bóng thành Nam chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, chịu 5 thất bại và có chuỗi 10 trận không biết đến mùi vị ba điểm.

Đáng chú ý, có những thời điểm khủng hoảng trầm trọng tại các vòng 7, 11 và 13, đội bóng sở hữu dàn sao đắt giá nhất Việt Nam đã rơi xuống tận vị trí thứ 10. Tại đấu trường quốc tế, Nam Định cũng gây thất vọng khi sớm dừng bước tại vòng bảng AFC Champions League Two và thất bại 1-4 trước Selangor (Malaysia) tại bán kết giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á.

Nghịch lý giữa giá trị đội hình và hiệu quả

Sự sa sút này trở nên khó lý giải khi đặt trong bối cảnh tiềm lực tài chính của câu lạc bộ. Theo Transfermarkt, Nam Định vẫn là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất V.League, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Câu lạc bộ Định giá đội hình (Triệu euro) Thép Xanh Nam Định 10,05 CAHN 6,45

Dù sở hữu Nguyễn Xuân Son – chân sút nhập tịch hàng đầu cùng bộ khung ổn định, Nam Định vẫn thiếu đi sự gắn kết cần thiết để chuyển hóa giá trị ngôi sao thành kết quả trên bảng điện tử.

Dù Xuân Son đã trở lại, Nam Định vẫn chưa thể hiện được sức mạnh vốn có.

Nguyên nhân cốt lõi: Khi sự quá tải đi kèm biến động thượng tầng

Có ba yếu tố chính dẫn đến sự sụp đổ của nhà vô địch tại mùa giải 2025/26:

Lịch thi đấu khắc nghiệt: Với 43 trận đấu trên mọi mặt trận tính đến sau vòng 25, Nam Định là đội bóng có mật độ thi đấu dày đặc nhất Việt Nam. Việc phải di chuyển liên tục giữa các giải đấu châu lục, khu vực và quốc nội khiến thể lực các trụ cột như Tuấn Anh bị bào mòn nghiêm trọng.

Với 43 trận đấu trên mọi mặt trận tính đến sau vòng 25, Nam Định là đội bóng có mật độ thi đấu dày đặc nhất Việt Nam. Việc phải di chuyển liên tục giữa các giải đấu châu lục, khu vực và quốc nội khiến thể lực các trụ cột như Tuấn Anh bị bào mòn nghiêm trọng. Bất ổn trên băng ghế huấn luyện: Trong vòng chưa đầy một năm, đội bóng đã trải qua 4 lần thay đổi vị trí thuyền trưởng. Từ ông Vũ Hồng Việt chuyển sang vai trò giám đốc kỹ thuật, đến HLV tạm quyền Nguyễn Trung Kiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo và cuối cùng là sự trở lại của ông Vũ Hồng Việt. Sự thay đổi triết lý liên tục đã triệt tiêu tính ổn định vốn có.

Trong vòng chưa đầy một năm, đội bóng đã trải qua 4 lần thay đổi vị trí thuyền trưởng. Từ ông Vũ Hồng Việt chuyển sang vai trò giám đốc kỹ thuật, đến HLV tạm quyền Nguyễn Trung Kiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo và cuối cùng là sự trở lại của ông Vũ Hồng Việt. Sự thay đổi triết lý liên tục đã triệt tiêu tính ổn định vốn có. Áp lực tâm lý: Việc giữ vương miện trong hai mùa liên tiếp vô hình trung tạo nên gánh nặng nghìn cân. Đội bóng thường xuyên đánh mất sự tập trung ở những phút cuối hoặc không thể kết liễu đối thủ dù kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Cơ hội cuối cùng tại Cúp Quốc gia

Dù đã thất bại trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương V.League, Nam Định vẫn còn một cánh cửa hẹp để cứu vãn mùa giải trắng tay. Chiếc Cúp Quốc gia hiện là mục tiêu khả dĩ nhất khi họ đã tiến vào vòng bán kết. Cuộc đối đầu với CA TP.HCM tại sân Thiên Trường vào tối 11/6 tới không chỉ là một trận bóng đá, mà là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lấy lại danh dự và niềm tin nơi người hâm mộ sau một năm đầy biến động.