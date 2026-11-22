Therabody ra mắt loạt thiết bị kết hợp vi dòng điện, LED và nhiệt trị liệu tại Việt Nam Therabody giới thiệu hệ sinh thái SkinSpa cùng thiết bị ThermFace, ThermNeck, giá từ 6.290.000 đồng, kết nối ứng dụng và phân phối chính thức tại Việt Nam.

Thương hiệu Mỹ Therabody vừa ra mắt loạt thiết bị mới kết hợp công nghệ vi dòng điện, ánh sáng LED và nhiệt trị liệu, nhằm đưa trải nghiệm chăm sóc sắc đẹp và phục hồi cơ bắp vào không gian sống. Các sản phẩm đã được phân phối chính thức tại Việt Nam thông qua StreamCast Asia, với mức giá niêm yết từ 6,290,000 VNĐ.

Nhu cầu thư giãn và chăm sóc cá nhân hóa đang tăng trong nhịp sống hiện đại. Loạt sản phẩm mới được hãng định hướng như giải pháp trị liệu chuyên sâu dùng ngay tại nhà, chia thành hai nhóm: làm đẹp da và giảm căng thẳng cơ bắp.

SkinSpa System: đưa công nghệ phòng khám lên thiết bị cá nhân

Nhóm sản phẩm làm đẹp của Therabody tập trung vào hệ sinh thái SkinSpa System, kết hợp công nghệ vi dòng điện và liệu pháp lạnh để cải thiện làn da. Phiên bản SkinSpa CryoCurrent hướng đến mục tiêu hỗ trợ nâng cơ và làm săn chắc khuôn mặt, có giá 9,290,000 VNĐ.

Trong khi đó, SkinSpa ThermLED bổ sung ánh sáng vàng cùng các dải LED đỏ, hồng ngoại và xanh dương. Thiết bị này kết hợp rung để hỗ trợ tuần hoàn máu, có giá 6,290,000 VNĐ.

Người dùng cũng có thể chọn SkinSpa PRO với giá 12,890,000 VNĐ, tích hợp cả hai đầu thiết bị nói trên. Ngoài ra, hãng giới thiệu Neck & Chest LED dành riêng cho vùng cổ và ngực. Sản phẩm ứng dụng công nghệ VirbaWave để cải thiện nếp nhăn li ti, cùng mức giá 12,890,000 VNĐ.

Về cơ sở khoa học, Tiến sĩ Dhaval Bhanusali, Giám đốc chuyên môn Da liễu của hãng, cho biết các thiết bị được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu lâm sàng với sự tham gia của hơn 175 người thuộc nhiều loại da khác nhau, nhằm bảo đảm hiệu quả và an toàn. Đây là thông tin do hãng công bố.

ThermFace và ThermNeck: nhiệt trị liệu cho những vùng cơ chịu áp lực

Bên cạnh làm đẹp, Therabody tiếp tục phát huy thế mạnh cốt lõi là các thiết bị hỗ trợ giảm căng thẳng cơ bắp. Các sản phẩm mới tích hợp nhiệt trị liệu và hướng đến những vùng cơ thường xuyên chịu áp lực trong sinh hoạt hằng ngày.

ThermFace Massage dùng phương pháp massage gõ kết hợp nhiệt để thư giãn vùng hàm, mặt, cổ và đầu. Thiết bị đi kèm bốn đầu massage chuyên biệt, trong đó có đầu gõ dành riêng cho vùng cơ nhạy cảm trên khuôn mặt. Giá niêm yết là 6,290,000 VNĐ.

Với vùng vai gáy, ThermNeck & Upper Back là thiết bị đeo dành cho người hay bị căng cứng cơ do sinh hoạt. Sản phẩm có giá 12,890,000 VNĐ và tích hợp năm phương pháp: massage nhào sâu, hồng ngoại xa, nhiệt trị liệu, ánh sáng LED hồng ngoại gần cùng hai cơ chế Theragun.

Định hướng này gắn với trải nghiệm của nhà sáng lập, Tiến sĩ Jason Wersland. Việc mở rộng sang các vùng cơ như cổ, lưng và hàm nhằm lấp khoảng trống trong phục hồi thể chất tại nhà.

Bảng tổng hợp công nghệ và giá niêm yết

Sản phẩm Công nghệ nổi bật Giá niêm yết SkinSpa CryoCurrent Vi dòng điện, liệu pháp lạnh; hỗ trợ nâng cơ, làm săn chắc khuôn mặt 9,290,000 VNĐ SkinSpa ThermLED Ánh sáng vàng, LED đỏ, hồng ngoại, xanh dương, kết hợp rung 6,290,000 VNĐ SkinSpa PRO Tích hợp cả hai đầu CryoCurrent và ThermLED 12,890,000 VNĐ Neck & Chest LED Công nghệ VirbaWave cho vùng cổ và ngực 12,890,000 VNĐ ThermFace Massage Massage gõ kết hợp nhiệt, bốn đầu massage 6,290,000 VNĐ ThermNeck & Upper Back Năm phương pháp, gồm massage nhào sâu, hồng ngoại xa, nhiệt, LED hồng ngoại gần, hai cơ chế Theragun 12,890,000 VNĐ

Kết nối ứng dụng để cá nhân hóa liệu trình

Điểm khác biệt của loạt thiết bị mới nằm ở khả năng đồng bộ với ứng dụng di động. Nền tảng này giúp người dùng xây dựng và theo dõi quy trình trị liệu cá nhân hóa.

Cụ thể, các thiết bị SkinSpa System có thể kết nối với mục My SkinSpa trên ứng dụng để thiết lập thói quen hằng ngày theo nhu cầu riêng. Tương tự, ThermFace Massage cung cấp video hướng dẫn liệu trình từ chuyên gia, giúp người dùng thao tác chính xác trên từng vùng cơ.

Từ massage truyền thống đến hệ sinh thái chăm sóc toàn diện

Việc Therabody ra mắt loạt thiết bị này cho thấy bước chuyển từ các sản phẩm massage truyền thống sang hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện. Cách tiếp cận kết hợp nhiều công nghệ trên cùng thiết bị, cộng với ứng dụng hướng dẫn, phản ánh xu hướng cá nhân hóa mà hãng nhắm tới.

Cần lưu ý rằng thông tin về hiệu quả và độ an toàn hiện đến từ công bố của nhà sản xuất. Người dùng nên tham khảo thêm hướng dẫn chính thức khi sử dụng, đặc biệt với các thiết bị tác động trực tiếp lên da mặt.