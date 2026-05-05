Thị phần phần cứng AI của Nvidia tại Trung Quốc rơi về mốc 0% Từ vị thế chiếm lĩnh gần 70% thị trường, Nvidia hiện không còn nắm giữ thị phần phần cứng AI tại Trung Quốc do các lệnh hạn chế xuất khẩu, vô hình trung thúc đẩy làn sóng tự chủ công nghệ tại quốc gia này.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Special Competitive Studies Project, Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, đã tiết lộ một thông tin gây sốc: thị phần mảng phần cứng AI của hãng tại Trung Quốc đã chạm mức 0%. Đây là sự sụt giảm kỷ lục khi chỉ hai năm trước, doanh nghiệp công nghệ Mỹ này vẫn còn nắm giữ gần 70% thị trường tại quốc gia tỷ dân.

Hệ quả từ các rào cản thương mại Mỹ - Trung

Dữ liệu mới nhất cho thấy tốc độ sụt giảm diễn ra nhanh hơn nhiều so với các dự báo trước đó. Hồi tháng 1, công ty phân tích Bernstein từng đưa ra nhận định thị phần của Nvidia tại Trung Quốc có thể giảm từ 66% xuống còn 8%. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh các rào cản thương mại từ phía Mỹ đã tạo ra những tác động chiến lược sâu sắc hơn dự kiến.

Jensen Huang: Thị phần phần cứng AI của Nvidia tại Trung Quốc chạm mốc 0% (Nguồn: Internet)

Ông Jensen Huang thẳng thắn nhận định việc rời bỏ một thị trường lớn như Trung Quốc là hành động thiếu tầm nhìn chiến lược. Theo ông, các quy định hiện hành cần có sự linh hoạt và điều chỉnh theo thực tế thay vì duy trì trạng thái cứng nhắc. Việc các doanh nghiệp Mỹ buộc phải rút lui đã tạo khoảng trống lớn, tạo điều kiện cho các công ty nội địa Trung Quốc bứt phá.

Làn sóng tự chủ công nghệ của Trung Quốc

Dù thiếu hụt nguồn cung GPU và các phần mềm tiên tiến từ phương Tây, Trung Quốc vẫn duy trì được vị thế cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Quốc gia này đang tận dụng triệt để lợi thế về chi phí năng lượng thấp và đội ngũ nhân tài toán học, khoa học khổng lồ mà ông Huang gọi là “kho báu quốc gia”.

Các nhà phát triển tại Trung Quốc hiện đang dần chuyển sang sử dụng phần cứng AI được sản xuất trong nước. Những cái tên nổi bật như Huawei, Cambricon và Moore Threads đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống mà Nvidia để lại. Thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp này hiện nay là vượt qua rào cản phần mềm, cụ thể là hệ sinh thái CUDA độc quyền của Nvidia vốn đã thống trị thị trường trong nhiều thập kỷ.

Chiến lược duy trì vị thế dẫn đầu

Giám đốc điều hành Nvidia nhấn mạnh rằng sự thống trị bền vững không đến từ việc kìm hãm đối thủ. Thay vào đó, chiến lược cốt lõi phải là việc xây dựng và duy trì sức mạnh của hệ sinh thái AI Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Việc siết chặt các quy định xuất khẩu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu mà còn có nguy cơ làm chậm quá trình triển khai AI ngay tại Mỹ.

Trong khi đó, Trung Quốc coi AI là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế tương lai và đang đẩy mạnh tiếp nhận công nghệ này một cách quyết liệt. Cuộc đua công nghệ AI toàn cầu đang bước vào giai đoạn mới, nơi sự tự chủ về phần cứng và phần mềm trở thành yếu tố sống còn đối với mỗi quốc gia.