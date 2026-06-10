Thi tốt nghiệp THPT 2026: Bước chuyển từ ghi nhớ sang tư duy!

Võ Thị Thanh Huyền - 10/06/2026 18:07

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ tạo sự phân hóa như thế nào giữa các thí sinh? Học thuộc, ghi nhớ liệu đã đủ?