Thị trường bất động sản: 84% người dân sẵn sàng vay mua nhà nếu lãi suất dưới 9% Khảo sát cho thấy ngưỡng lãi suất 9%/năm là điều kiện tiên quyết để 81% người mua nhà kích hoạt khoản vay, trong khi Ngân hàng Nhà nước cam kết duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý.

Dữ liệu khảo sát về hành vi và tâm lý người tiêu dùng trong nửa đầu năm nay cho thấy một nghịch lý trên thị trường bất động sản: nhu cầu sở hữu nhà ở vẫn rất lớn nhưng dòng tiền thực tế lại đang bị chặn lại bởi rào cản chi phí vốn. Ngưỡng lãi suất 9%/năm được xác định là "điểm chạm" tâm lý quan trọng để khơi thông dòng vốn tín dụng tiêu dùng.

Lãi suất dưới 9% là động lực chính thúc đẩy giao dịch

Theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn, có đến 84% người được hỏi cho biết sẵn sàng vay vốn để mua nhà. Tuy nhiên, sự sẵn lòng này đi kèm với những điều kiện khắt khe về chi phí tài chính. Cụ thể, 81% nhóm đối tượng này khẳng định chỉ chấp nhận giải ngân nếu mức lãi suất cho vay duy trì dưới ngưỡng 9%/năm.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định đây là một chỉ số rõ ràng cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường. Khi lãi suất vượt quá 10%/năm, người dân có xu hướng trì hoãn các quyết định tài chính dài hạn để bảo toàn dòng tiền cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay và nguyên tắc điều chỉnh lãi suất sau thời gian ưu đãi để người vay có đầy đủ thông tin. Ảnh: Thạch Thảo

Đáng chú ý, ngay cả những người có thu nhập khá (từ 30 triệu đồng/tháng trở lên) cũng đặt ra bài toán quản trị rủi ro nghiêm ngặt. Khoảng 91% người sẵn sàng vay chỉ chấp nhận mức dư nợ dưới 50% giá trị tài sản. Đồng thời, tổng số tiền trả góp hàng tháng (bao gồm cả gốc và lãi) chỉ nên chiếm từ 20% đến 40% tổng thu nhập để đảm bảo an toàn tài chính hộ gia đình.

Ba định hướng điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

Trước thực trạng nhu cầu vốn cao nhưng khả năng hấp thụ còn hạn chế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đưa ra các giải pháp chiến lược nhằm hỗ trợ thị trường. Tại hội thảo về khơi thông nguồn vốn tổ chức sáng 22/7, đại diện NHNN khẳng định chính sách tiền tệ sẽ được điều hành chủ động và linh hoạt để tạo môi trường dự báo cao cho doanh nghiệp và người dân.

Ông Đào Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê (NHNN), nhấn mạnh 3 trụ cột chính trong thời gian tới:

Ổn định kinh tế vĩ mô: Kiểm soát lạm phát và tỷ giá để giảm biên độ biến động của lãi suất thả nổi, giúp người mua nhà chủ động tính toán nghĩa vụ trả nợ dài hạn.

Kiểm soát lạm phát và tỷ giá để giảm biên độ biến động của lãi suất thả nổi, giúp người mua nhà chủ động tính toán nghĩa vụ trả nợ dài hạn. Tập trung phân khúc thực: Ưu tiên dòng vốn vào bất động sản phục vụ tiêu dùng, sản xuất, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân thay vì các phân khúc đầu cơ.

Ưu tiên dòng vốn vào bất động sản phục vụ tiêu dùng, sản xuất, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân thay vì các phân khúc đầu cơ. Minh bạch hóa thông tin: Yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai biểu lãi suất và nguyên tắc điều chỉnh sau ưu đãi để khách hàng có cơ sở so sánh.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững” do Báo Thanh tra tổ chức sáng 22/7. Ảnh: Nguyễn Lê

Cải cách pháp lý để giảm giá thành sản phẩm

Bên cạnh yếu tố lãi suất, giá thành sản phẩm cũng là trở ngại lớn. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết nhiều thủ tục hành chính đã được rút gọn đáng kể. Điển hình là việc bỏ bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và cho phép chủ đầu tư tự quyết định giá bán nhà ở xã hội (hậu kiểm toán), giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án từ 3 đến 6 tháng.

Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu áp dụng mẫu thiết kế điển hình và sản xuất cấu kiện theo mô-đun để giảm chi phí thi công. Việc số hóa quy trình xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở thông qua dữ liệu dân cư quốc gia được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch và giảm phiền hà cho người dân.

Dù tâm lý thị trường vẫn giữ mức thận trọng nhất định trước các thay đổi về chính sách, các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản sẽ có những chuyển biến tích cực hơn vào giai đoạn cuối năm khi các giải pháp đồng bộ về vốn và pháp lý bắt đầu thẩm thấu.