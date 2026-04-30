Thị trường cà phê Trung Quốc bùng nổ thực đơn trái cây, mở cơ hội xuất khẩu cho Thái Lan Nhập khẩu cà phê vào Trung Quốc tăng trưởng gần 300% sau 10 năm. Xu hướng pha chế với sầu riêng và dừa tạo dư địa lớn cho các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu.

Thị trường cà phê Trung Quốc đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ khi các thương hiệu nội địa liên tục đổi mới thực đơn theo mùa để thu hút người tiêu dùng trẻ. Xu hướng kết hợp cà phê với trái cây nhiệt đới và sữa dừa không chỉ thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn mở ra cơ hội cung ứng nguyên liệu quy mô lớn cho các nhà xuất khẩu, đặc biệt là từ Thái Lan.

Tăng trưởng nhập khẩu cà phê đạt mức 290,02%

Theo dữ liệu từ Cục Xúc tiến thương mại quốc tế (DITP) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc tăng trưởng ổn định trong thập kỷ qua. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025, lượng cà phê nhập khẩu của quốc gia này đã tăng từ 59.100 tấn lên 230.700 tấn, tương đương mức tăng 290,02%. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (CAGR) đạt 14,58%.

Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi cả yếu tố quốc tế như biến động giá cà phê toàn cầu và các yếu tố nội tại từ nhu cầu mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc hiện đại. Ngành công nghiệp cà phê địa phương đang mở rộng nhanh chóng ở cả phân khúc cà phê hòa tan và đóng chai sẵn (RTD).

Thương hiệu nội địa chiếm lĩnh thị trường nhờ nền tảng số

Cấu trúc thị trường cà phê Trung Quốc đã thay đổi đáng kể khi các thương hiệu nội địa vươn lên dẫn đầu, thay thế vị thế độc tôn của các hãng nước ngoài. Công thức thành công được xác định bởi sự kết hợp giữa tốc độ mở rộng, chiến lược giá cạnh tranh và ứng dụng nền tảng kỹ thuật số.

Dẫn đầu thị trường hiện nay là Luckin Coffee, có trụ sở tại Hạ Môn, với mạng lưới hơn 25.000 chi nhánh. Cotti Coffee, dù mới thành lập từ năm 2022, đã nhanh chóng đạt mốc hơn 14.000 chi nhánh. Trong khi đó, Starbucks - thương hiệu quốc tế lớn nhất tại đây - duy trì khoảng 7.800 chi nhánh. Sự áp đảo của các thương hiệu nội địa cho thấy khả năng thích ứng nhanh với hành vi của người tiêu dùng trẻ, những người cởi mở với nhiều phân khúc từ bình dân đến cao cấp.

Cơ hội từ xu hướng cà phê pha trái cây nhiệt đới

Việc phát triển thực đơn theo mùa đã trở thành chiến thuật then chốt để các thương hiệu tạo sức hút trực tuyến. Các dòng sản phẩm như cà phê pha trái cây, cà phê trà và đồ uống sử dụng sữa dừa thay thế sữa bò đang trở thành lựa chọn ưu tiên của lối sống hiện đại.

Trung tâm Thương mại Thái Lan tại Hạ Môn nhận định, hệ thống hậu cần tích hợp và các nền tảng số đang cho phép sản phẩm mới tiếp cận thị trường với tốc độ kỷ lục. Điều này tạo dư địa lớn cho các doanh nghiệp Thái Lan cung cấp nguyên liệu trái cây nhiệt đới như sầu riêng và dừa - những loại quả vốn rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Các chuyên gia từ DITP gợi ý doanh nghiệp có thể tập trung vào các dạng nguyên liệu sau để tham gia chuỗi cung ứng:

Trái cây nghiền nhuyễn (puree) dùng trong pha chế.

Thịt trái cây ướp lạnh hoặc đông lạnh.

Các sản phẩm sữa dừa thay thế sữa động vật.

Việc cung ứng nguyên liệu cho ngành đồ uống không chỉ giúp mở rộng thị phần mà còn là giải pháp gia tăng giá trị hiệu quả cho các loại trái cây loại B, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường tỷ dân.