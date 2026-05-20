Thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt nguy cơ điều chỉnh lớn khi lợi suất trái phiếu tăng vọt Giới đầu tư cảnh báo sự phân kỳ giữa đà tăng kỷ lục của S&P 500 và thị trường trái phiếu bị vùi dập do lạm phát. Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng 0,28 điểm phần trăm.

Nhiều nhà quản lý quỹ quy mô lớn đang đưa ra những cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc chi phí đi vay tăng cao, tạo ra sự trái chiều đáng lo ngại giữa thị trường cổ phiếu đang hưng phấn và thị trường trái phiếu đang chịu áp lực nặng nề bởi lạm phát.

Sự phân cực giữa cổ phiếu và trái phiếu

Kể từ tháng 04/2026, chỉ số S&P 500 liên tục thiết lập các cột mốc kỷ lục mới. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cùng cơn sốt cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm ngành bán dẫn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, trái phiếu chính phủ Mỹ và nhiều quốc gia khác đang bị bán tháo mạnh mẽ.

Lợi suất trái phiếu tăng vọt do các nhà đầu tư dự báo giá dầu duy trì trên mức 100 USD/thùng sẽ tiếp tục kích ngòi lạm phát. Điều này buộc các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phải duy trì hoặc tăng lãi suất, gây áp lực trực tiếp lên định giá của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Cảnh báo về một cuộc điều chỉnh tất yếu

Ông Vincent Mortier, Giám đốc đầu tư của công ty Amundi, nhận định thị trường chắc chắn sẽ chứng kiến một sự điều chỉnh. Đáng lưu ý, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng thêm 0,28 điểm phần trăm kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố. Đây là thời điểm đà bán tháo trái phiếu toàn cầu bắt đầu tăng tốc.

Dữ liệu thị trường cho thấy kỳ vọng lạm phát tại Mỹ cho giai đoạn 12 tháng tới đã vượt ngưỡng 4% vào đầu tuần này, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc này kể từ đầu năm 2025. Trái ngược với lo ngại của giới đầu tư trái phiếu về giá nhiên liệu leo thang, chỉ số S&P 500 vẫn tăng 12% kể từ khi có lệnh ngừng bắn.

Tâm lý hưng phấn thái quá của nhà đầu tư

Bên cạnh đó, khảo sát từ Bank of America cho thấy tỷ lệ nhà đầu tư tăng nắm giữ cổ phiếu tại Mỹ đã tăng từ mức ròng 13% trong tháng trước lên 50% trong tháng này. Đây là mức cao nhất trong hơn 4 năm qua, phản ánh tâm lý cực kỳ lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp. Ngược lại, có tới 44% nhà đầu tư đã giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu, mức giảm lớn nhất kể từ giữa năm 2022.

Chỉ số thị trường Biến động / Mốc quan trọng Ghi chú S&P 500 Tăng 12% Kể từ lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran Lợi suất trái phiếu 10 năm Tăng 0,28 điểm phần trăm Đẩy chi phí đi vay lên cao Kỳ vọng lạm phát Mỹ Trên 4,0% Mức cao nhất từ đầu năm 2025 Giá dầu thô Trên 100 USD/thùng Gây áp lực lên lạm phát toàn cầu

Nhìn chung, trong khi thị trường trái phiếu đang phát đi tín hiệu cảnh báo về lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế chậm lại, thị trường cổ phiếu vẫn duy trì đà hưng phấn nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu AI. Giới phân tích cho rằng mức độ bán tháo trên thị trường trái phiếu trong thời gian tới sẽ là yếu tố quyết định quy mô của sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán.