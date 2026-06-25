Thị trường chuyển nhượng 25/6: MU nhắm 'người gác đền' mới, Arsenal hạ giá bán Gabriel Jesus Manchester United gây bất ngờ với kế hoạch chiêu mộ Angus Gunn, trong khi Arsenal sẵn sàng để Gabriel Jesus ra đi với mức giá rẻ nhằm dọn đường đón Morgan Rogers.

Kỳ chuyển nhượng hè đang chứng kiến những toan tính chiến thuật và tài chính khác biệt từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Trong khi Manchester United ưu tiên tối ưu ngân sách cho vị trí dự phòng, Arsenal lại đang thực hiện một cuộc thanh lọc mạnh mẽ trên hàng công để tìm kiếm những gương mặt giàu sức sáng tạo hơn.

Arsenal và canh bạc đổi mới hàng công

Huấn luyện viên Mikel Arteta đang cho thấy quyết tâm làm mới đội hình Pháo thủ. Mục tiêu trọng tâm hiện tại là Morgan Rogers của Aston Villa. Tiền vệ 23 tuổi người Anh được xem là mảnh ghép hoàn hảo để tăng cường khả năng xuyên phá và tính đột biến cho tuyến giữa của Arsenal. Dù đội chủ sân Villa Park đang giữ thái độ cứng rắn, Arsenal vẫn kiên trì đàm phán để hiện thực hóa thương vụ này.

Arsenal đang nỗ lực chiêu mộ Morgan Rogers để tăng cường sức sáng tạo.

Ở chiều ngược lại, tương lai của Gabriel Jesus tại Emirates dường như đã đi đến hồi kết. Arsenal vừa có động thái gây sốc khi hạ mức giá yêu cầu cho tiền đạo người Brazil xuống chỉ còn khoảng 20 đến 25 triệu bảng. Đây là con số khá thấp so với giá trị ban đầu của cựu sao Man City, phản ánh việc anh không còn nằm trong kế hoạch nhân sự chính thức. Hiện tại, Everton và Juventus là hai đội bóng đang theo sát tình hình của chân sút 29 tuổi này.

Gabriel Jesus có thể chia tay sân Emirates ngay trong mùa hè này.

Toan tính của hai nửa thành Manchester

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang cân nhắc chiêu mộ thủ thành Angus Gunn. Ở tuổi 30, tuyển thủ Scotland vừa chia tay Nottingham Forest và trở thành cầu thủ tự do. Đây được đánh giá là phương án dự phòng chất lượng, giúp Quỷ đỏ tiết kiệm đáng kể ngân sách để đầu tư vào các vị trí trọng yếu khác.

Trái ngược với sự ra đi của các cầu thủ trẻ, thủ quân Bruno Fernandes đã chính thức đập tan mọi tin đồn chuyển nhượng. Tiền vệ 31 tuổi khẳng định cam kết tương lai với đội chủ sân Old Trafford, từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia để tiếp tục dẫn dắt Quỷ đỏ trong kỷ nguyên mới.

Trong khi đó, Manchester City đang hướng tầm ngắm sang Stamford Bridge. Đối tượng được Pep Guardiola quan tâm là hậu vệ cánh phải Malo Gusto. Cầu thủ 23 tuổi người Pháp đã có một mùa giải bùng nổ tại Chelsea với khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho hành lang cánh của The Citizens.

Đại chiến vì Morten Hjulmand và những chuyển động khác

Một cuộc đối đầu trực tiếp trên thị trường chuyển nhượng đang diễn ra giữa Arsenal và Manchester City để giành chữ ký của Morten Hjulmand. Tiền vệ 26 tuổi thuộc biên chế Sporting Lisbon đã gây tiếng vang lớn sau màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024, đặc biệt là bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh. Tuy nhiên, mức phí giải phóng hợp đồng cao sẽ là rào cản không nhỏ cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu đội trưởng của Sporting.

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