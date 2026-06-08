Thị trường chuyển nhượng hè 2026: 10 tiền vệ 'số 10' đang được săn đón gắt gao Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các hộ công tài năng, với Phil Foden và Morgan Rogers là những tâm điểm thu hút sự chú ý từ các ông lớn châu Âu.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đề cao sự linh hoạt và khả năng sáng tạo ở khu vực trung tuyến, kỳ chuyển nhượng hè 2026 hứa hẹn sẽ bùng nổ với các thương vụ bom tấn dành cho vị trí tiền vệ tấn công. Từ những ngôi sao đã khẳng định đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh đến những tài năng trẻ đang lên tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, thị trường đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Những số 10 chất lượng đang được săn đón.

Những ngôi sao tâm điểm tại Ngoại hạng Anh

Morgan Rogers (Aston Villa): Rogers hiện là cái tên gây sốt nhất trên thị trường. Sau khi cùng Aston Villa đăng quang tại Europa League và giành vé dự Champions League, giá trị của anh đã tăng vọt. Arsenal hiện đang là đội bóng sốt sắng nhất khi sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số chín chữ số để thuyết phục đội bóng chủ quản nhả người.

Phil Foden (Manchester City): Một trường hợp gây nhiều bất ngờ là Phil Foden. Dù đẳng cấp không bàn cãi, sự trỗi dậy của Jeremy Doku và Rayan Cherki tại Etihad đã khiến vị thế của Foden bị lung lay. Với hợp đồng chỉ còn hạn đến năm 2027, mùa hè này là thời điểm quyết định để Foden tìm kiếm thử thách mới nhằm cứu vãn phong độ đỉnh cao.

Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest): Tiền vệ 26 tuổi này đã có mùa giải bùng nổ với 15 bàn thắng dưới thời HLV Vitor Pereira. Bất chấp việc không được triệu tập dự World Cup và những rắc rối pháp lý liên quan đến Tottenham trước đó, Gibbs-White vẫn là mục tiêu ưu tiên của nhiều câu lạc bộ lớn nhờ khả năng gây đột biến cao.

Ethan Nwaneri (Arsenal): Tài năng trẻ của Pháo thủ đang đứng trước ngã tam đường. Áp lực về việc cân bằng sổ sách tài chính có thể buộc Arsenal phải bán đi viên ngọc quý của mình. Đây chắc chắn sẽ là một món hời lớn cho bất kỳ đội bóng nào sở hữu được chữ ký của cầu thủ này.

Harvey Elliott (Liverpool): Sau quãng thời gian không như ý tại Aston Villa theo dạng cho mượn, Elliott đang đứng trước cơ hội làm lại dưới triều đại tân HLV Andoni Iraola. Tuy nhiên, khả năng anh được đưa vào như một phần của hợp đồng trao đổi cầu thủ cũng đang được ban lãnh đạo The Kop cân nhắc.

Sức hút từ các giải đấu châu Âu

Christoph Baumgartner (RB Leipzig): Ở tuổi 27, tuyển thủ người Áo đang ở độ chín của sự nghiệp. Với thành tích 13 bàn thắng và 9 kiến tạo tại Bundesliga mùa qua, Baumgartner được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho bất kỳ đội bóng nào có tham vọng cạnh tranh danh hiệu lớn.

Rodrigo Mora (FC Porto): Thần đồng 19 tuổi của bóng đá Bồ Đào Nha đang khiến cả châu Âu phát sốt. Với nhãn quan chiến thuật nhạy bén và danh hiệu Nations League trong tay, Mora hiện nằm trong tầm ngắm của bộ ba quyền lực Real Madrid, Barcelona và Arsenal.

Can Uzun là báu vật của Eintracht Frankfurt.

Can Uzun (Eintracht Frankfurt): Sự đa năng là điểm mạnh nhất của Uzun khi anh có thể chơi tốt cả vị trí hộ công lẫn tiền đạo cánh. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2029, Frankfurt chắc chắn sẽ yêu cầu một mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho báu vật của mình, đặc biệt là sau kỳ World Cup sắp tới.

Francisco Trincao (Sporting CP): Sự hồi sinh mạnh mẽ với 13 bàn thắng và 18 đường kiến tạo đã giúp Trincao lấy lại niềm tin từ HLV Roberto Martinez để góp mặt tại World Cup. Cựu cầu thủ Wolves đang cho thấy mình đã sẵn sàng cho một thử thách lớn hơn ngoài biên giới Bồ Đào Nha.

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen): Tuyển thủ Algeria là mẫu cầu thủ được các huấn luyện viên ưa thích nhờ lối chơi thông minh và khả năng di chuyển không bóng. Maza có thể vận hành linh hoạt ở nhiều vai trò khác nhau trên hàng công, từ lùi sâu kiến thiết đến chơi như một trung phong ảo.