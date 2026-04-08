Thị trường chuyển nhượng: MU đại chiến Liverpool vì Akliouche, Chelsea bị Barca khước từ 100 triệu euro Cuộc đua giành chữ ký Maghnes Akliouche giữa hai 'ông lớn' nước Anh đang nóng dần lên, trong khi Barcelona khẳng định Fermin Lopez là ngôi sao không thể chạm tới trước đề nghị kỷ lục từ Chelsea.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến kịch tính khi các câu lạc bộ hàng đầu Premier League ráo riết săn lùng nhân sự cho kế hoạch dài hạn. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool, cùng những động thái quyết liệt từ phía Barcelona nhằm giữ chân các tài năng trẻ La Masia.

MU và Liverpool cạnh tranh 'ngọc quý' của Monaco

Manchester United đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Maghnes Akliouche từ Monaco. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Old Trafford đang vấp phải sự cạnh tranh sòng phẳng từ đối thủ truyền kiếp Liverpool. Akliouche hiện được giới chuyên môn đánh giá là phương án lý tưởng để thay thế vị trí của Mohamed Salah tại sân Anfield trong tương lai.

Mục tiêu đang trong vùng tranh chấp của MU và Liverpool.

Cả hai đội bóng vùng Tây Bắc nước Anh đều đang cử các tuyển trạch viên theo dõi sát sao tiến trình phát triển của tài năng trẻ này tại Ligue 1. Akliouche nổi bật với khả năng sáng tạo và sự linh hoạt trong lối chơi, những tố chất phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại của cả Quỷ đỏ và The Kop.

Barcelona từ chối đề nghị 100 triệu euro cho Fermin Lopez

Tại Tây Ban Nha, Barcelona vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến Chelsea. Đội bóng xứ Catalan đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 100 triệu euro của đội bóng thành London dành cho tiền vệ trẻ Fermin Lopez. Ban lãnh đạo Barca khẳng định sản phẩm từ lò đào tạo La Masia là nhân tố "không thể chạm tới" trong kế hoạch tái thiết của câu lạc bộ.

Fermin Lopez là nhân tố quan trọng với Barca.

Bản thân Fermin Lopez cũng bày tỏ sự hạnh phúc và cam kết tương lai với cuộc sống tại quê nhà. Thất bại trong thương vụ này buộc Chelsea phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác để củng cố tuyến giữa, tiêu biểu là việc theo dõi hậu vệ Jules Kounde của chính Barcelona với mức phí dự kiến khoảng 57,7 triệu USD.

Sức nóng từ Eduardo Camavinga và Dani Olmo

Manchester United không chỉ dừng lại ở Akliouche mà còn đang cạnh tranh gắt gao với Chelsea và Juventus để giành chữ ký của Eduardo Camavinga từ Real Madrid. Ngôi sao người Pháp dự kiến có mức phí chuyển nhượng khoảng 57,7 triệu USD do không còn giữ được vị trí bất khả xâm phạm tại Bernabeu. Hiện tại, Liverpool được cho là đang chiếm ưu thế trong cuộc đua sở hữu tiền vệ tài năng này.

Trong khi đó, Arsenal đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức cho Dani Olmo. Barcelona sẵn sàng chấp nhận mức phí khoảng 69,3 triệu USD để giải phóng cầu thủ người Tây Ban Nha nhằm cân đối ngân sách tài chính. Olmo trước đó đã từ chối những đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia để ưu tiên thi đấu đỉnh cao tại châu Âu.

Các chuyển động đáng chú ý khác

Tại Serie A, Juventus đang bất ngờ nhắm tới Darwin Nunez như mục tiêu hàng đầu để làm mới hàng công. Tiền đạo người Uruguay đang tìm kiếm cơ hội quay trở lại các giải đấu hàng đầu châu Âu sau thời gian thi đấu tại Al Hilal. Đội bóng thành Turin hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận để đưa chân sút này về sân Allianz Arena.

Ở một diễn biến khác, Bayern Munich đã chọn thủ thành Gregor Kobel của Borussia Dortmund là người kế vị tiềm năng cho Manuel Neuer. Tuy nhiên, "Hùm xám" sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Chelsea và Newcastle United. Tại khu trung tuyến, Barcelona cũng đang cân nhắc chi 92,4 triệu USD cho Pablo Barrios của Atletico Madrid để thay thế Marc Casado, người đang tìm kiếm bến đỗ mới sau khi không tìm được suất đá chính dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick.