Thị trường chuyển nhượng V-League bùng nổ sớm: Ninh Bình và Đồng Nai khuấy đảo Dù mùa giải 2025/26 chưa khép lại, thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam đã chứng kiến hơn 150 cuộc luân chuyển nhân sự và sự biến động lớn trên băng ghế huấn luyện.

V-League 2025/26 đang tiến tới những vòng đấu cuối cùng, nhưng sức nóng thực sự đã chuyển dịch từ sân cỏ sang thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh cục diện ngôi vương và các suất lên xuống hạng cơ bản đã an bài, cuộc đua nâng cấp lực lượng cho mùa giải mới đang diễn ra vô cùng sôi động với những thương vụ mang tính đột phá.

Biến động kỷ lục trên băng ghế chỉ đạo

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thị trường năm nay chính là sự bất ổn tại vị trí thuyền trưởng. Thống kê cho thấy đã có gần 20 cuộc thay đổi ở các vị trí huấn luyện viên trưởng, trợ lý và giám đốc kỹ thuật. Điển hình nhất là Ninh Bình, nơi chiếc "ghế nóng" liên tục đổi chủ qua các đời chiến lược gia từ ông Gerard, Vũ Tiến Thành, Bae Ji-won cho đến Chu Đình Nghiêm.

Ninh Bình sớm bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm vào cuối mùa bóng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Becamex TPHCM khi đội bóng này lần lượt trao quyền chỉ đạo cho các ông Nguyễn Anh Đức, Ueno Nobuhiro, Đặng Trần Chỉnh và Hứa Hiền Vinh. Ngay cả những đội bóng đang sở hữu vị thế ổn định như Nam Định hay Thanh Hóa cũng không đứng ngoài vòng xoáy xáo trộn lực lượng sa bàn nhằm tìm kiếm sự tối ưu cho câu lạc bộ.

Ninh Bình khuấy đảo thị trường cầu thủ

Không chỉ ở thượng tầng, thị trường giao dịch cầu thủ cũng chứng kiến những biến động lịch sử. Với khoảng 150 lượt luân chuyển trong tổng số 420 nhân sự đăng ký toàn giải, Ninh Bình đang nổi lên như một thế lực mới với tiềm lực tài chính dồi dào. Đội bóng này đã sớm đạt thỏa thuận với Trương Tiến Anh, Đức Chiến từ Thể Công Viettel, cùng hàng loạt trụ cột từ Thanh Hóa.

Ninh Bình chờ đợi sự trở lại của tân binh Nguyễn Thái Sơn.

Sự tích cực của Ninh Bình đã khiến Thanh Hóa trở thành đội bóng bị khai thác lực lượng mạnh mẽ nhất. Các nhân tố quan trọng như Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Thái Bình, Lê Văn Thuận và ngoại binh Fred Friday đều lần lượt rời đi để gia nhập các đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh hơn như Đà Nẵng, TPHCM hay Công an TPHCM.

Xu hướng ngôi sao xuống chơi tại giải hạng dưới

Một tiền lệ mới đang đe dọa tính cạnh tranh của V-League khi nhiều ngôi sao chấp nhận lùi một bước để mưu cầu thành công lâu dài tại các đội bóng mới thăng hạng hoặc ở giải hạng dưới. Trường Tươi Đồng Nai là ví dụ điển hình khi đang sở hữu dàn sao thượng thặng gồm Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường và Huỳnh Tấn Sinh.

Tương tự, Bắc Ninh cũng sẵn sàng nâng cấp đội hình với những cái tên chất lượng như Nguyễn Hải Huy, Hà Đức Chinh và Ngân Văn Đại. Dự báo trong những ngày tới, khi các đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội hay Nam Định chính thức kích hoạt các thương vụ lớn, thị trường chuyển nhượng sẽ còn trở nên khốc liệt hơn nữa.

Trái ngược với nhóm mua sắm rầm rộ, những đội bóng gặp hạn chế về tài chính như SLNA, Hà Tĩnh hay Hải Phòng đang phải đối mặt với nguy cơ "chảy máu chất xám" nghiêm trọng. Nếu không có sự đột phá về ngân sách, việc giữ chân các trụ cột trước sự chèo kéo từ các đối thủ mạnh sẽ là bài toán nan giải cho các câu lạc bộ này.