Thị trường đồng ngày 7/4/2026: Giá tăng lên 12.424 USD/tấn nhờ lực cầu từ Trung Quốc Giá đồng thế giới tăng lên mức 12.424 USD/tấn trong phiên 7/4/2026 nhờ kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cải thiện và lượng tồn kho sụt giảm hơn 30%.

Trong phiên giao dịch ngày 7/4/2026, thị trường kim loại ghi nhận sự khởi sắc của giá đồng. Xu hướng tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc — quốc gia tiêu thụ kim loại công nghiệp lớn nhất thế giới — đang có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Diễn biến giá đồng trên các sàn giao dịch quốc tế

Cụ thể, trên sàn giao dịch London Metal Exchange (LME), giá đồng kỳ hạn giao ba tháng đã tăng 0,52%, đạt mức 12.424 USD/tấn. Cùng thời điểm, tại sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE), hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất cũng ghi nhận mức tăng 0,57%, chốt phiên ở mức 96.780 CNY/tấn (tương đương khoảng 14.069 USD/tấn).

Sự gia tăng này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dữ liệu tồn kho. Theo báo cáo từ SHFE, lượng tồn kho đồng tại Trung Quốc đã giảm liên tục kể từ ngày 20/3/2026. Tính đến cuối tuần trước, con số này đã giảm hơn 30%, hiện chỉ còn 301.088 tấn. Việc sụt giảm tồn kho cho thấy nhu cầu thực tế đang bắt đầu hấp thụ nguồn cung trong bối cảnh giá đồng từng chịu áp lực lớn từ lo ngại lạm phát toàn cầu.

Các chỉ số hỗ trợ và áp lực vĩ mô

Một chỉ số quan trọng khác là mức chênh lệch giá đồng nhập khẩu tại Trung Quốc (Yangshan premium) hiện đang duy trì ở mức 65 USD/tấn. Đây là mức gần sát với ngưỡng cao nhất kể từ tháng 6/2025, cho thấy nhu cầu ổn định đối với nguồn cung đồng từ thị trường quốc tế vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, đà tăng của nhóm kim loại cơ bản vẫn bị kìm hãm bởi một số yếu tố vĩ mô và địa chính trị:

Thị trường năng lượng: Giá dầu Brent duy trì trên mức 110 USD/thùng làm tăng chi phí sản xuất và vận chuyển.

Tỷ giá: Đồng USD có xu hướng tăng nhẹ, gây áp lực trực tiếp lên các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này.

Địa chính trị: Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi thời hạn Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz đang đến gần. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Tình hình các kim loại cơ bản khác

Trái ngược với đà tăng của đồng, thị trường nhôm ghi nhận sự phân hóa nhẹ. Giá nhôm trên sàn LME giảm 0,09% xuống còn 3.466,50 USD/tấn, trong khi tại sàn SHFE giảm 0,53%. Nguyên nhân chủ yếu do lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông sau sự cố tại cơ sở luyện nhôm Al Taweelah (UAE), dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục hoàn toàn công suất.

Kim loại Sàn giao dịch Biến động Mức giá hiện tại Đồng LME +0,52% 12.424 USD/tấn Đồng SHFE +0,57% 96.780 CNY/tấn Nhôm LME -0,09% 3.466,50 USD/tấn Kẽm LME Đi ngang - Chì LME Tăng nhẹ -

Nhìn chung, mặc dù triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc đang là bệ đỡ vững chắc cho giá đồng, nhưng các nhà đầu tư vẫn giữ thái độ quan sát thận trọng trước những biến động địa chính trị và áp lực từ đồng USD trong ngắn hạn.