Thị trường Thị trường giá gas ngày 25/5/2026: Giá gas nội địa ổn định giữa tâm bão quốc tế Giá gas 25/5/2026 trong nước đi ngang ổn định, trong khi thị trường quốc tế biến động mạnh do xung đột và lạm phát năng lượng.

Báo cáo thị trường năng lượng ngày hôm nay cho thấy một trạng thái đối lập sâu sắc. Trong khi giá khí hóa lỏng trong nước duy trì thế vững vàng thì các sàn giao dịch quốc tế lại đang gồng mình chống đỡ các cú sốc địa chính trị.

Toàn cảnh giá gas hôm nay 25/5/2026 trên thị trường toàn quốc

Hệ thống theo dõi giá cả thị trường ghi nhận giá gas trong nước ngày 25/05/2026 đi ngang toàn diện, tạo ra một vùng đệm an toàn cho chi phí sản xuất và tiêu dùng nội địa.

Mặt bằng chung giá đổi bình gas 12kg hôm nay tiếp tục bình ổn tại các trung tâm phân phối lớn:

Trục kinh tế phía Bắc: Giá gas hôm nay tại Hà Nội neo giữ ở mức 598.104 đồng/bình 12kg. Hải Phòng áp dụng mức giá sát sao là 596.160 đồng. Khối lượng bình công nghiệp 48kg phục vụ sản xuất tại hai thành phố này lần lượt đạt mức 2.392.416 đồng và 2.428.704 đồng. Trục kinh tế miền Trung - Nam: Đà Nẵng ghi nhận mức giá bình 12kg ổn định ở 587.000 đồng. Tại TP. HCM, giá đổi bình gas 12kg hôm nay đạt mức 592.000 đồng. Địa phương có chỉ số giá thấp nhất toàn mạng lưới khảo sát là Cần Thơ với mức niêm yết 550.000 đồng cho bình dân dụng.

Cơ cấu giá gas hiện tại của các doanh nghiệp kinh doanh hàng đầu

Tính đến 10h00 ngày hôm nay, các doanh nghiệp đầu mối lớn chưa phát đi bất kỳ thông báo thay đổi giá nào. Bản đồ thị phần và giá cả vẫn giữ nguyên sự phân hóa cũ.

Giá gas petrolimex hôm nay tại Hà Nội tiếp tục đóng vai trò là cột mốc tham chiếu quan trọng cho thị trường phía Bắc với mức giá ổn định 598.104 đồng cho bình 12kg. Đối với thương hiệu PV GAS, doanh nghiệp này áp dụng mức giá có sự phân hóa địa lý rõ rệt: thị trường Hà Nội đạt mức 610.600 đồng trong khi thị trường TP. HCM ghi nhận mức cao hơn hẳn với 667.081 đồng cho cùng một loại bình 12kg.

Ở nhóm các thương hiệu thương mại khác, SAIGON PETRO bảo lưu giá bình lẻ 12kg ở mức 639.500 đồng. Pacific Petro giữ vững vị thế là thương hiệu có giá thành đắt đỏ nhất trong phiên khảo sát khi niêm yết mức giá đổi bình gas lên tới 677.000 đồng.

Biến động toàn cầu: Cuộc chiến với Iran và bóng ma lạm phát kéo dài

Sự bình ổn của thị trường gas Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong thời gian tới khi các dữ liệu kinh tế quốc tế đang trở nên kém lạc quan. Những xung đột vũ trang liên quan đến Iran đã đẩy thị trường dầu mỏ vào vòng xoáy bất ổn, khiến Trung Quốc phải chủ động nâng trần giá nhiên liệu nội địa để ứng phó.

Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis nhận định lạm phát năng lượng đang thẩm thấu sâu và có xu hướng lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Các dự báo lạm phát liên tục bị điều chỉnh tăng lên mức 3,1% trong năm nay và dự kiến duy trì ở mức 2,4% vào năm 2027.

Châu Âu đang trở thành bài học nhãn tiền cho cuộc khủng hoảng này khi phải gánh chịu mức chi phí năng lượng vượt trội hoàn toàn so với các nền kinh tế đối thủ như Mỹ và Trung Quốc. Hệ quả nghiêm trọng nhất không chỉ dừng lại ở hóa đơn sinh hoạt của người dân mà nó đang tước đi lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ cao. Việc thiếu hụt nguồn năng lượng giá rẻ và công suất lưới điện hạn chế đang khiến khu vực này tụt hậu sâu trong cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Biến động vĩ mô này chắc chắn sẽ tạo ra những áp lực không nhỏ lên biểu đồ giá gas trong nước trong tương lai gần.