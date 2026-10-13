Thị trường iPhone 18 Pro hạ nhiệt sau nửa tháng: Máy mới giảm giá, hàng cũ kích hoạt sớm Chỉ sau hai tuần lên kệ, iPhone 18 Pro ghi nhận mức giảm khoảng 500.000 đồng cho máy mới và xuất hiện các bản đã kích hoạt rẻ hơn tới 2 triệu đồng tại đại lý.

Chỉ sau khoảng hai tuần chính thức mở bán từ ngày 18/9, thị trường iPhone 18 Pro tại Việt Nam đã bắt đầu hạ nhiệt với các đợt điều chỉnh giảm giá máy mới và sự xuất hiện sớm của dòng sản phẩm đã qua sử dụng. Mẫu máy cao cấp này ghi nhận mức giảm khoảng 500.000 đồng mỗi thiết bị tại một số hệ thống bán lẻ lớn, mở ra cơ hội tiếp cận thiết bị công nghệ mới với mức chi phí tối ưu hơn cho người tiêu dùng.

Biến động giá bán chính hãng và tỷ trọng phân bổ nguồn hàng

Bước sang đầu tháng 10, giá bán niêm yết của các phiên bản iPhone 18 Pro đã được nhiều đại lý ủy quyền điều chỉnh giảm trực tiếp. Ngoại trừ tùy chọn dung lượng cao nhất, phần lớn các mức dung lượng phổ thông đều có sự thay đổi rõ rệt nhằm kích cầu sức mua của thị trường.

Cụ thể, các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB hiện được bán với mức giá lần lượt khoảng 38,5 triệu đồng, 45 triệu đồng và 58 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức công bố ban đầu từ Apple. Riêng model bộ nhớ 2TB giữ nguyên ở mức 77,999 triệu đồng do tính chất phục vụ nhóm khách hàng chuyên biệt.

Phiên bản bộ nhớ Giá niêm yết ban đầu Giá bán thực tế Mức chênh lệch 256GB 38,999 triệu đồng 38,5 triệu đồng Giảm ~500.000 đồng 512GB 45,499 triệu đồng 45,0 triệu đồng Giảm ~500.000 đồng 1TB 58,499 triệu đồng 58,0 triệu đồng Giảm ~500.000 đồng 2TB 77,999 triệu đồng 77,999 triệu đồng Không đổi

Theo số liệu ghi nhận từ các chuỗi bán lẻ, iPhone 18 Pro chiếm khoảng 25-35% tổng lượng đơn đặt mua của toàn bộ thế hệ mới, trong đó hai mức dung lượng 256GB và 512GB dẫn đầu về nhu cầu. Dù áp lực khan hiếm không quá lớn như iPhone 18 Pro Max, các biến thể màu sắc độc quyền như Đỏ Burgundy hay Băng Thanh vẫn xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ. Đại diện các hệ thống cho biết dòng máy này chỉ chiếm khoảng 35% lượng thiết bị thực tế được phân bổ về cửa hàng.

Nâng cấp phần cứng thúc đẩy doanh số và sự xuất hiện của hàng cũ

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, sức hút của mẫu điện thoại cao cấp này đến từ những cải tiến kỹ thuật đồng bộ so với thế hệ iPhone 17 Pro tiền nhiệm. Thiết bị ghi nhận mức tăng trưởng doanh số nhẹ nhờ việc trang bị chip xử lý thế hệ mới với hiệu năng tối ưu, thiết kế viền màn hình tinh gọn hơn và khả năng quản lý năng lượng bền bỉ trong suốt chu kỳ sử dụng.

Sức mua trên toàn thị trường đối với thế hệ máy mới duy trì ở mức rất cao với tổng số đơn đặt hàng sơ bộ vượt mốc 318.000 đơn. Nhằm kiểm soát nguồn cung và hạn chế hiện tượng gom hàng trục lợi, các chuỗi bán lẻ đã thiết lập trần giới hạn tối đa hai máy trên mỗi số điện thoại khách hàng.

Điểm đáng chú ý trong đợt mở bán năm nay là sự xuất hiện sớm của các sản phẩm iPhone 18 Pro cũ đẹp, đã kích hoạt bảo hành điện tử. Các tùy chọn dung lượng 256GB và 512GB dạng này đang được giao dịch quanh mức 37,49 triệu đồng và 43,49 triệu đồng, giúp người mua tiết kiệm từ 1,5 đến 2 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Để bảo đảm quyền lợi khi chọn mua các thiết bị đã kích hoạt giá tốt, người dùng cần kiểm tra kỹ thời điểm bắt đầu bảo hành, tình trạng vật lý bên ngoài, lịch sử linh kiện cũng như kiểm thử toàn bộ tính năng kỹ thuật. Trong khi đó, dòng máy đầu bảng iPhone 18 Pro Max hiện vẫn chưa có sản phẩm đã kích hoạt trên kệ hàng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ và khả năng giữ giá vượt trội của model cao cấp nhất.