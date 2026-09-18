Thị trường iPhone 18 Pro mở bán tại Việt Nam: Sức hút lớn đối mặt bài toán nguồn cung đợt đầu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chính thức trả hàng tại Việt Nam từ 8h ngày 18/9, ghi nhận kỷ lục đặt trước nhưng nguồn cung đợt đầu đáp ứng chưa tới một phần mười.

Đúng 8h ngày 18/9, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã đồng loạt tiến hành trao những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đầu tiên tới tay người dùng. Ghi nhận tại các điểm tiếp nhận ở TP HCM, không khí diễn ra rất nhộn nhịp với lượng khách tập trung đông đảo từ sớm. Tuy nhiên, tình trạng mất cân đối giữa số lượng đặt cọc kỷ lục và lượng hàng thực tế bàn giao trong đợt đầu tiên đang là tâm điểm chú ý của thị trường công nghệ trong nước.

Áp lực nguồn cung đợt đầu trước lượng đặt trước tăng vọt

Dữ liệu tổng hợp từ các chuỗi phân phối lớn cho thấy nhu cầu sở hữu thế hệ điện thoại mới của Apple đạt mức rất cao. Tại hệ thống TopZone thuộc Thế Giới Di Động, lượng khách hàng đăng ký đặt cọc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ghi nhận vượt mốc 180.000 máy. Dù vậy, số lượng thiết bị có sẵn trong đợt giao đầu tiên chỉ đạt khoảng 20.000 máy để phân bổ cho 80 cửa hàng trên toàn quốc, đồng nghĩa với việc phần lớn người dùng sẽ phải chờ đợi ở các đợt trả hàng kế tiếp.

Sáng 18/9, ghi nhận tại cửa hàng TopZone ở 181 Hàm Nghi, TP HCM, nhiều khách hàng đã có mặt trực tiếp để nhận máy dù điều kiện thời tiết khá oi bức. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh, cho biết số lượt đặt trước bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại hệ thống năm nay đã tăng gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Bảng tổng hợp lượng đơn đặt trước và khả năng bàn giao đợt 1

Tình trạng khan hàng cục bộ diễn ra đồng loạt ở hầu hết các kênh bán lẻ lớn, thể hiện qua các số liệu thống kê cụ thể:

Hệ thống bán lẻ Lượng đơn đặt trước Lượng máy bàn giao đợt 1 Ghi chú TopZone (Thế Giới Di Động) Hơn 180.000 Khoảng 20.000 Phân bổ cho 80 cửa hàng toàn quốc Minh Tuấn Mobile Hơn 13.000 (tính đến hết 17/9) Khoảng 500 Tập trung giao khách đặt sớm Di Động Việt Hơn 20.000 8% - 10% lượng đặt Trả dần ở các đợt phân bổ sau CellphoneS, FPT Shop, Viettel Store Nhu cầu lớn Ưu tiên đơn đặt sớm Bắt đầu trả hàng từ 8h ngày 18/9

Thị hiếu người dùng: Ưu tiên phiên bản Pro Max và màu Burgundy

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, xu hướng tiêu dùng trong đợt mở bán năm nay tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của dòng máy cao cấp nhất. Tại chuỗi Minh Tuấn Mobile, phiên bản iPhone 18 Pro Max chiếm phần lớn lượng quan tâm. Điểm nhấn đáng kể nhất về mặt thẩm mỹ là màu Burgundy (đỏ rượu vang), khi liên tục trở thành phiên bản có lượng lựa chọn dẫn đầu ở nhiều hệ thống bán lẻ.

Đại diện Di Động Việt cũng cho biết màu Burgundy tiếp tục chiếm ưu thế lớn tại các điểm giao nhận của đơn vị này. Trong khi đó, nhóm khách hàng nữ lại có xu hướng chuyển hướng sang tông màu Glacier. Các tùy chọn màu sắc còn lại có tỷ lệ đặt mua thấp hơn rõ rệt so với hai gam màu chủ đạo nói trên.

Các hệ thống bán lẻ như CellphoneS, FPT Shop và Viettel Store hiện đang tích cực làm việc với phía hãng để tối ưu hóa tiến độ vận chuyển hàng hóa. Trong bối cảnh số lượng phân bổ ban đầu có hạn, những người dùng đặt trước nhưng chưa kịp nhận máy trong ngày 18/9 sẽ tiếp tục được thông báo lịch nhận cụ thể theo từng đợt cấp hàng tiếp theo.