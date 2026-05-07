Thị trường Thị trường khí đốt châu Âu lo cú sốc mùa đông Giá gas hôm nay 7/5/2026 trong nước đi ngang trên cả ba miền, Hà Nội ở 598.104 đồng/bình 12kg, TP HCM 592.000 đồng. Thị trường khí đốt châu Âu lo ngại giá có thể tăng gấp đôi lên 117 USD/MWh trong mùa đông 2026/2027.

Châu Âu dự báo giá khí đốt tăng gấp đôi mùa đông tới

Theo oilprice, thị trường quyền chọn hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên châu Âu trong tuần qua cho thấy các nhà giao dịch lo ngại giá khí đốt chuẩn có thể tăng hơn gấp đôi trong mùa đông 2026/2027. Sự gián đoạn nguồn cung kéo dài từ Trung Đông đang đe dọa mùa nạp khí đốt của châu Âu trước cao điểm tiêu thụ.

Dữ liệu Bloomberg tổng hợp cho thấy một số nhà giao dịch đã ký các hợp đồng quyền chọn cho giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3 với mức giá lên tới 117 USD (100 euro)/megawatt-giờ (MWh). Mức giá này cao hơn gấp đôi so với giá hiện tại khoảng 53 USD (45 euro)/MWh, phản ánh mối lo ngại lớn của giới thương mại về cú sốc giá khí đốt sắp tới.

Cơ sở LNG Qatar tại Ras Laffan bị tê liệt 5 năm

Các cơ sở hóa lỏng khí tự nhiên (LNG) trọng yếu của Qatar tại Ras Laffan đã bị trúng tên lửa của Iran vào tháng 3. Theo công ty nhà nước QatarEnergy, các cuộc tấn công và thiệt hại đã buộc Qatar phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất LNG, việc sửa chữa các cơ sở bị hư hại có thể mất tới 5 năm để hoàn thành.

Trước chiến tranh, eo biển Hormuz đảm nhiệm khoảng 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu hàng ngày. Khi lượng LNG này biến mất khỏi thị trường, giá LNG giao ngay ở châu Á và giá khí đốt tự nhiên chuẩn ở châu Âu đều tăng vọt. Sự gián đoạn nguồn cung từ Qatar và UAE qua eo biển Hormuz đang là yếu tố chi phối giá gas thế giới năm 2026.

Giá khí đốt châu Âu vẫn cao hơn 40% so với trước xung đột

Ngay cả khi đã giảm so với mức cao nhất hồi tháng 3, giá khí đốt ở châu Âu vẫn cao hơn khoảng 40% so với thời điểm trước khi xung đột ở Iran bắt đầu. Hầu hết các lô hàng LNG giao ngay hiện đang hướng đến châu Á thay vì châu Âu – trái ngược hoàn toàn với tình hình trước chiến tranh, khi châu Âu là điểm đến hàng đầu của LNG giao ngay.

Việc nguồn cung LNG bị cắt giảm mạnh đã khiến các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro trước những đợt tăng giá mạnh trong mùa đông 2026/2027. Châu Âu vẫn phải đối mặt với sự biến động giá khí đốt trong mùa nạp nhiên liệu, có thể khiến việc hoàn thành quá trình nạp nhiên liệu trước mùa đông tới trở nên khó khăn và tốn kém hơn nhiều.

Giá gas trong nước hôm nay đi ngang ở mọi khu vực

Bất chấp biến động phức tạp của thị trường khí đốt thế giới, giá gas hôm nay 7/5/2026 tại Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định trên cả ba miền. Tại miền Bắc, Hà Nội niêm yết bình 12kg ở 598.104 đồng và bình 48kg ở 2.392.416 đồng. Hải Phòng giao dịch ở 596.160 đồng/bình 12kg và 2.428.704 đồng/bình 48kg.

Tại miền Trung, Đà Nẵng giữ ngưỡng 587.000 đồng/bình 12kg và 2.263.000 đồng/bình 48kg. Tại miền Nam, TP HCM ở 592.000 đồng/bình 12kg và 2.364.000 đồng/bình 48kg, Cần Thơ thấp nhất ở 550.000 đồng/bình 12kg và 2.200.000 đồng/bình 48kg. Khoảng cách giữa nơi cao nhất (Hà Nội) và thấp nhất (Cần Thơ) là 48.104 đồng/bình 12kg.

Khu vực Bình 12kg (đồng) Bình 48kg (đồng) Thay đổi Hà Nội 598,104 2,392,416 0 Hải Phòng 596,160 2,428,704 0 Đà Nẵng 587,000 2,263,000 0 TP HCM 592,000 2,364,000 0 Cần Thơ 550,000 2,200,000 0

Các thương hiệu gas lớn đồng loạt giữ giá

Petrolimex tại Hà Nội duy trì 598.104 đồng cho bình 12kg và 2.392.416 đồng cho bình 48kg. Saigon Petro giữ nguyên 654.500 đồng/bình 12kg và 2.455.000 đồng/bình 45kg. Pacific Petro tiếp tục đi ngang ở 677.000 đồng/bình 12kg và 2.509.000 đồng/bình 45kg.

PV GAS tại Hà Nội ở 610.600 đồng/bình 12kg và 2.289.750 đồng/bình 45kg, tại TP HCM ở 667.081 đồng/bình 12kg và 2.501.509 đồng/bình 45kg. Sự ổn định đồng pha của các thương hiệu lớn cho thấy thị trường gas dân dụng Việt Nam chưa chịu tác động trực tiếp từ biến động giá khí đốt thế giới trong ngắn hạn.