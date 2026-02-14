Thị trường kim loại ngày 13/2: Giá vàng đạt 4.987,86 USD/oz, nhóm công nghiệp phân hóa Giá vàng thế giới duy trì đà tăng 15,42% từ đầu năm 2026 trong khi nhóm kim loại công nghiệp như thép và quặng sắt chịu áp lực giảm do nhu cầu tại Trung Quốc chưa phục hồi.

Trong phiên giao dịch ngày 13/02/2026, thị trường kim loại thế giới ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi nhóm kim loại quý tiếp tục thu hút dòng tiền trú ẩn an toàn, các mặt hàng kim loại công nghiệp và phục vụ chuyển đổi năng lượng đang trải qua giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn trước những thách thức về nhu cầu sản xuất toàn cầu.

Kim loại quý duy trì sức nóng từ dòng tiền trú ẩn

Vàng tiếp tục là điểm sáng nhất trên thị trường khi đóng cửa ở mức 4.987,86 USD/oz. So với cùng kỳ năm trước, giá vàng đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 73,08%. Đà tăng bền vững này cho thấy tâm lý lo ngại về rủi ro kinh tế toàn cầu vẫn đang thúc đẩy nhà đầu tư ưu tiên các tài sản an toàn.

Diễn biến thị trường kim loại thế giới ngày 13/02/2026 ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các nhóm hàng.

Ngược lại với vàng, bạc và bạch kim đang chịu áp lực chốt lời ngắn hạn. Giá bạc dừng ở mức 77,091 USD/oz, giảm 17,30% trong vòng một tháng qua. Tương tự, bạch kim giảm 14,66% so với tháng trước, phản ánh tính chất đầu cơ cao của nhóm này dù biên độ tăng trưởng so với năm ngoái vẫn ở mức ba chữ số.

Kim loại công nghiệp chịu áp lực từ thị trường Trung Quốc

Nhóm kim loại nền tảng cho sản xuất và xây dựng đang cho thấy những tín hiệu suy yếu, đặc biệt là tại khu vực Trung Quốc. Giá thép và quặng sắt (tính theo CNY) đồng loạt giảm, phản ánh thực tế nhu cầu tiêu thụ tại quốc gia này chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, quặng sắt giảm 1,42% so với tuần trước, hiện giao dịch quanh mức 762,50 CNY/tấn.

Đáng chú ý, thị trường thép đang có sự phân tách vùng miền. Trong khi thép nội địa Trung Quốc giảm giá, thép HRC trên thị trường quốc tế lại ghi nhận mức tăng 4,37% trong tháng qua, đạt 980,05 USD/tấn. Điều này cho thấy triển vọng sản xuất tại các khu vực ngoài Trung Quốc vẫn có những điểm tựa tích cực.

Nhóm kim loại năng lượng mới và chuyển đổi số

Đối với các kim loại phục vụ chuyển đổi năng lượng, Lithium vẫn duy trì được xu hướng phục hồi trung hạn với mức tăng 20,25% tính từ đầu năm đến nay, bất chấp các đợt điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, Silicon tiếp tục xu hướng tiêu cực khi giảm 23,81% so với cùng kỳ năm trước do tình trạng mất cân bằng cung - cầu kéo dài.

Bảng tổng hợp giá kim loại thế giới ngày 13/02/2026

| Mặt hàng | Đơn vị | Giá hiện tại | So với 1 năm trước | Vàng USD/t.oz 4.987,86 +73,08% Bạc USD/t.oz 77,091 +139,75% Đồng USD/Lbs 5,8342 +26,18% Thép CNY/T 3.046,00 -4,99% Lithium CNY/T 142.500 +86,40% Thép HRC USD/T 980,05 +27,61% Quặng sắt USD/T 100,37 -5,99% Silicon CNY/T 8.225,00 -23,81%

Nhìn chung, bức tranh thị trường ngày 13/02 cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Dòng tiền lớn vẫn đang trú ẩn tại vàng, trong khi các nhóm hàng gắn liền với tăng trưởng kinh tế như đồng và thép đang chờ đợi những tín hiệu phục hồi rõ nét hơn từ các nền kinh tế lớn.