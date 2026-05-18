Thị trường kim loại ngày 18/5: Bitumen và Molybdenum tăng mạnh, nhóm kim loại cơ bản điều chỉnh

Thị trường kim loại công nghiệp trong phiên giao dịch ngày 18/5 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm hàng. Trong khi các nguyên liệu phục vụ hạ tầng và luyện kim như Bitumen và Molybdenum tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhóm kim loại cơ bản lại đang chịu áp lực điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Diễn biến tích cực từ nhóm nguyên liệu xây dựng và năng lượng

Đáng chú ý nhất trên thị trường là giá Bitumen với mức tăng hơn 10% tính từ đầu năm và tăng gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu cải thiện từ lĩnh vực hạ tầng và xây dựng được xem là động lực chính thúc đẩy mặt hàng này duy trì đà tăng ổn định.

Bên cạnh đó, Cobalt vẫn giữ nguyên mức giá trong phiên gần nhất nhưng cho thấy sức mạnh dài hạn với mức tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh nhu cầu ổn định từ ngành sản xuất pin và xe điện toàn cầu. Molybdenum cũng ghi nhận mức tăng bứt phá hơn 35% từ đầu năm nhờ nhu cầu tiêu thụ thép hợp kim tăng cao.

Áp lực chốt lời đè nặng nhóm kim loại cơ bản

Ngược lại với xu hướng trên, các kim loại cơ bản trong tuần qua đồng loạt điều chỉnh. Giá Nickel giảm gần 4% theo tuần do áp lực chốt lời và lo ngại về nhu cầu tiêu thụ thép không gỉ chậm lại. Aluminum và Tin cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với tuần trước, dù tính từ đầu năm, giá Tin vẫn neo ở mức cao do tình trạng nguồn cung hạn chế.

Tại nhóm kim loại quý công nghiệp, diễn biến cũng không đồng nhất. Palladium tiếp tục suy yếu do nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô giảm sút. Trong khi đó, Rhodium vẫn duy trì được phong độ ấn tượng với mức tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng giá kim loại công nghiệp chi tiết ngày 18/5

Kim loại Đơn vị Giá Biến động ngày Từ đầu năm So với cùng kỳ Bitumen CNY/T 4.445 +0,84% +10,74% +27,66% Cobalt USD/T 56.290 0,00% +5,50% +67,03% Aluminum USD/T 3.564 -2,44%* -2,21% +43,72% Tin USD/T 54.656 -2,48%* +10,18% +65,75% Nickel USD/T 18.508 -0,39% +1,47% +19,37% Molybdenum CNY/Kg 612,50 0,00% +35,36% +32,72% Palladium USD/t.oz 1.406,50 -1,40% -10,42% +44,08% Rhodium USD/t.oz 9.900 0,00% +7,90% +80,00%

*Biến động theo tuần

Nhìn chung, thị trường kim loại đang bước vào giai đoạn tái thiết lập mặt bằng giá mới. Sự chuyển dịch dòng vốn và nhu cầu thực tế từ các ngành công nghiệp mũi nhọn như năng lượng tái tạo và hạ tầng sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt dẫn dắt xu hướng trong thời gian tới.