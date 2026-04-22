Thị trường kim loại ngày 22/4/2026: Lithium tăng 144,46% từ đầu năm Thị trường kim loại thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên 22/4. Trong khi nhóm kim loại quý điều chỉnh nhẹ, Lithium tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng.

Trong phiên giao dịch ngày 22/4/2026, thị trường kim loại thế giới ghi nhận trạng thái phân hóa rõ rệt. Trong khi nhóm kim loại quý có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ trong ngắn hạn, các mặt hàng kim loại công nghiệp và nguyên liệu sản xuất pin, tiêu biểu là Lithium, vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực từ đầu năm đến nay.

Nhóm kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng và bạc trong tuần qua đã ghi nhận mức giảm lần lượt là 0,56% và 0,73%. Dù có sự sụt giảm nhẹ trong ngắn hạn, giá vàng vẫn duy trì mức tăng 10,26% tính từ đầu năm và tăng 43,63% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, mặt hàng bạc có mức tăng trưởng dài hạn rất cao, đạt 133,07% so với cùng kỳ năm 2025.

Bạch kim cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giảm 2,22% trong tuần qua. Tuy nhiên, xét trên khung thời gian một năm, mặt hàng này vẫn tăng 115,24%, cho thấy xu hướng phục hồi dài hạn vẫn được bảo toàn bất chấp các biến động ngắn hạn của thị trường.

Sự bứt phá của Lithium và nhóm kim loại công nghiệp

Trái ngược với đà giảm của kim loại quý, Lithium tiếp tục là điểm sáng của thị trường. Mặt hàng này đã tăng 16,72% chỉ trong một tháng qua và ghi nhận mức tăng lũy kế 144,46% tính từ đầu năm 2026. Đà tăng này phản ánh nhu cầu duy trì ở mức cao trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và sản xuất năng lượng mới.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng giảm nhẹ 0,37% trong tuần nhưng vẫn giữ mức tăng 25,35% so với thời điểm đầu năm. Quặng sắt ghi nhận diễn biến trái chiều tùy theo đơn vị định giá: tăng 0,91% đối với giá niêm yết bằng USD và tăng 2,95% đối với giá niêm yết bằng CNY.

Dưới đây là bảng tổng hợp biến động giá các loại kim loại chính tại thời điểm ngày 22/4/2026:

Kim loại Đơn vị So với 1 tuần So với 1 tháng Từ đầu năm So với 1 năm Vàng USD/t.oz -0,56% 8,05% 10,26% 43,63% Bạc USD/t.oz -0,73% 13,38% 9,99% 133,07% Lithium CNY/T 3,01% 16,72% 44,30% 144,46% Đồng USD/Lbs -0,37% 11,22% 6,47% 25,35% Quặng sắt USD/T 0,91% 5,24% 17,96% 17,08% Bạch kim USD/t.oz -2,22% 11,78% 0,64% 115,24% Thép HRC USD/T 0,04% -0,33% -1,36% 101,53% Titan CNY/KG 0,12% 3,02% 12,04% 14,71%

Các chuyên gia nhận định, thị trường kim loại hiện đang chịu tác động đan xen từ các yếu tố cung - cầu thực tế và tâm lý nhà đầu tư. Trong khi các yếu tố vĩ mô có thể gây ra những đợt rung lắc ngắn hạn, xu hướng chung của nhiều mặt hàng kim loại thiết yếu vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn.