Thị trường kim loại ngày 5/5: Vàng giữ mốc 4.541 USD, Lithium tăng hơn 163% theo năm Giá kim loại ngày 5/5/2026 ghi nhận đà tăng chiếm ưu thế trên diện rộng. Trong khi vàng và đồng duy trì đà hồi phục nhẹ, Lithium tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường kim loại thế giới phiên ngày 5/5/2026 chứng kiến sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các nhóm mặt hàng chủ chốt. Theo số liệu ghi nhận, xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang chiếm ưu thế, dù có sự phân hóa nhẹ về biên độ giữa nhóm kim loại quý, kim loại cơ bản và nguyên liệu công nghiệp.

Nhóm kim loại quý: Vàng và Bạc duy trì đà tăng nhẹ

Tại thị trường kim loại quý, giá vàng giao dịch ở mức 4.541,52 USD/ounce, tăng 0,41% so với tuần trước. Mặc dù số liệu này vẫn thấp hơn 1,17% so với tháng trước và giảm 2,34% từ đầu năm, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, giá vàng đã tăng tới 33,57%. Đây được xem là mức nền giá cao trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động.

Tương tự, giá bạc ghi nhận mức 73,094 USD/ounce, tăng nhẹ 0,53% theo tuần. Đáng chú ý, mặt hàng này đã bứt phá mạnh mẽ 120,46% so với một năm trước đó. Trong khi đó, bạch kim đạt 1.976,3 USD/ounce, tăng 0,75% theo tuần và 0,86% theo tháng, tuy nhiên vẫn ghi nhận mức giảm 4,56% nếu tính từ đầu năm 2026.

Kim loại cơ bản và nguyên liệu pin bứt phá

Nhóm kim loại công nghiệp ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là đồng và Lithium. Giá đồng tăng 0,83% trong tuần lên mức 5,8431 USD/lb. Dù chịu áp lực giảm 1,26% trong tháng qua, đồng vẫn duy trì mức tăng 4,65% từ đầu năm và cao hơn 23,07% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý nhất là mặt hàng Lithium – nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất pin xe điện. Giá Lithium đạt 177.000 CNY/tấn, tăng 1,43% theo tuần và 8,59% từ đầu năm. So với cùng kỳ năm trước, Lithium đã tăng trưởng đột biến tới 163,79%, phản ánh nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ ngành công nghiệp năng lượng sạch.

Diễn biến tại thị trường Trung Quốc

Tại thị trường Trung Quốc, giá thép đạt 3.195 CNY/tấn, tăng 1,59% so với tuần trước và 1,91% so với tháng trước. Quặng sắt nội địa cũng tăng 1,08% theo tuần lên 796 CNY/tấn. Ngược lại, thép HRC ghi nhận diễn biến trái chiều khi giảm 1,93% theo tuần xuống còn 1.117,07 USD/tấn, dù tính từ đầu năm vẫn tăng 19,47%.

Bảng giá chi tiết các loại kim loại ngày 5/5/2026

Kim loại Đơn vị Giá hiện tại Biến động tuần So với 1 năm trước Vàng USD/ounce 4.541,52 +0,41% +33,57% Bạc USD/ounce 73,094 +0,53% +120,46% Đồng USD/lb 5,8431 +0,83% +23,07% Lithium CNY/tấn 177.000 +1,43% +163,79% Thép CNY/tấn 3.195,00 +1,59% +3,90% Quặng sắt USD/tấn 108,17 +0,29% +11,05%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang ở trạng thái tích cực trong ngắn hạn, đặc biệt là các nhóm kim loại hỗ trợ sản xuất và năng lượng. Sự ổn định của nhóm kim loại quý cùng đà tăng trưởng nóng của nguyên liệu pin dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt xu hướng thị trường trong thời gian tới.