Thị trường lao động Mỹ tạo 178.000 việc làm, xác suất Fed hạ lãi suất năm 2026 giảm mạnh Số lượng việc làm mới vượt xa dự báo cùng đà tăng trưởng tiền lương chậm lại đang đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thế khó, với 77,5% khả năng lãi suất sẽ được giữ nguyên đến hết năm.

Thị trường lao động Mỹ ghi nhận sự phục hồi bất ngờ trong tháng 3 với số lượng việc làm mới vượt xa mọi kỳ vọng của giới phân tích. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn cho thấy đà tăng trưởng đang chậm lại, củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không hạ lãi suất trong năm nay.

Việc làm phi nông nghiệp vượt dự báo

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 3/4, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 178.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 3. Con số này cao gấp ba lần so với dự báo 59.000 việc làm từ các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Dow Jones, đồng thời đảo ngược hoàn toàn đà sụt giảm 133.000 việc làm của tháng 2.

Sau khi điều chỉnh số liệu của các tháng trước, mức tăng trưởng việc làm bình quân trong quý 1/2026 đạt khoảng 68.000 công việc mỗi tháng. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì được sức chống chịu đáng kể dù chịu áp lực từ lãi suất cao.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp mới hàng tháng của Mỹ từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2026. Đơn vị: K = nghìn công việc. Nguồn: BLS/CNBC.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhưng thiếu bền vững

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 đã giảm nhẹ xuống còn 4,3%, từ mức 4,4% của tháng trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo con số này không hoàn toàn phản ánh sự khởi sắc của thị trường. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do lực lượng lao động giảm mạnh tới 396.000 người.

Bà Heather Long, nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, nhận định: "Điểm mấu chốt là số liệu tháng 3 có phần khả quan, nhưng đây là một năm đầy biến động. Từ tháng 4 năm ngoái đến nay, số lượng việc làm gần như không tăng. Dữ liệu này sẽ khiến Fed tiếp tục giữ trạng thái chờ đợi".

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2026 - Nguồn: BLS/CNBC.

Đáng chú ý, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã giảm xuống còn 61,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021. Nếu tính cả những lao động nản chí và những người phải làm bán thời gian do điều kiện kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp thực tế đã tăng lên mức 8%.

Sự phân hóa giữa các nhóm ngành

Ngành chăm sóc sức khỏe tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi đóng góp 76.000 vị trí mới, trong đó dịch vụ chăm sóc ngoại trú chiếm phần lớn với 54.000 việc làm. Các lĩnh vực khác cũng ghi nhận sự tích cực bao gồm:

Xây dựng: Tăng 26.000 việc làm.

Vận tải và kho bãi: Tăng 21.000 việc làm.

Ngược lại, khu vực công và tài chính ghi nhận sự sụt giảm lần lượt là 18.000 và 15.000 vị trí trong tháng qua.

Áp lực lạm phát và kịch bản lãi suất của Fed

Một điểm sáng đối với nỗ lực kiềm chế lạm phát của Fed là tăng trưởng tiền lương đã chậm lại. Mức lương trung bình theo giờ chỉ tăng 0,2% trong tháng và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức kỳ vọng 3,7% của giới chuyên gia. Đây cũng là mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 5/2021.

Tăng trưởng tiền lương theo giờ ở Mỹ so với cùng kỳ năm trước từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2026 - Nguồn: BLS/CNBC.

Mặc dù tiền lương hạ nhiệt, nhưng với tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và giá năng lượng leo thang do xung đột tại khu vực Iran, thị trường hiện gần như loại bỏ khả năng Fed hạ lãi suất sớm. Theo công cụ FedWatch của CME Group, có tới 77,5% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất hiện tại cho đến hết năm 2026.

Tại thị trường tài chính, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng ngay sau báo cáo, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về một kỷ nguyên lãi suất cao kéo dài hơn (higher-for-longer). Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán cũng ghi nhận đà giảm nhẹ khi các nhà giao dịch điều chỉnh lại chiến lược danh mục đầu tư.