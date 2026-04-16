Thị trường LPG châu Á chuyển hướng sang Mỹ khi nguồn cung Trung Đông giảm 73% Các quốc gia châu Á đang đẩy mạnh nhập khẩu khí hóa lỏng (LPG) từ Mỹ để bù đắp sự gián đoạn từ Trung Đông, khiến phí chênh lệch giá giao ngay đạt mức cao kỷ lục 250 USD/tấn.

Tình trạng đứt gãy nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Trung Đông đang buộc các nhà nhập khẩu lớn nhất châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ, phải tìm kiếm nguồn thay thế từ châu Mỹ. Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh xung đột căng thẳng khiến xuất khẩu LPG từ khu vực vùng Vịnh sụt giảm mạnh, đẩy chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào của khu vực lên mức cao kỷ lục.

Sụt giảm nguồn cung và biến động giá kỷ lục

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy, trong tháng 3/2026, xuất khẩu LPG từ Trung Đông đã giảm tới 73% so với tháng trước, chỉ còn 419.000 thùng/ngày. Sự khan hiếm này đã tạo áp lực lớn lên thị trường giao ngay. Theo Argus Media, phí chênh lệch giá giao ngay đối với propane và butane giao tháng 4/2026 từ vùng Vịnh đã chạm mốc kỷ lục 250 USD/tấn so với giá hợp đồng của Saudi Aramco.

Tập đoàn Saudi Aramco cũng đã công bố mức tăng giá bán chính thức mạnh mẽ trong tháng 4/2026. Cụ thể:

Mặt hàng Giá tháng 4/2026 (USD/tấn) Mức tăng (USD/tấn) Propane 750 205 Butane 800 260

Ông Vasudev Balagopal, Người đứng đầu bộ phận giao dịch hóa dầu tại Marex, nhận định các nước nhập khẩu chủ chốt đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung từ Mỹ, Na Uy và Canada để giảm bớt sự phụ thuộc vào khu vực vùng Vịnh.

Mỹ đạt kỷ lục xuất khẩu nhưng đối mặt rào cản logistics

Để đáp ứng nhu cầu từ châu Á, xuất khẩu LPG của Mỹ dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 2,7 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2026. Trong đó, khoảng 1,8 triệu thùng/ngày (tăng 14% so với tháng 3) sẽ được vận chuyển sang thị trường châu Á. Điều này đã đẩy phí giao dịch tại các cảng vùng Vịnh Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay: propane đạt 273,5 USD/tấn và butane đạt 240,1 USD/tấn tính đến ngày 19/3.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo Mỹ khó có thể thay thế hoàn toàn nguồn cung từ Trung Đông. Ông Greg Bower từ New Stone chỉ ra rằng các cảng xuất khẩu của Mỹ đã hoạt động gần mức công suất tối đa. Thêm vào đó, thời gian vận chuyển từ bờ Vịnh Mỹ sang châu Á kéo dài hơn 30 ngày, gấp đôi so với hành trình 14 ngày từ Trung Đông, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng khi eo biển Hormuz vẫn chưa rõ ngày mở cửa trở lại.

Tác động tiêu cực đến sản xuất và tiêu dùng

Năm 2025, Trung Đông chiếm 48% tổng lượng nhập khẩu LPG của châu Á (1,54 triệu thùng/ngày), trong khi Mỹ chiếm 39% (1,26 triệu thùng/ngày). Việc thiếu hụt nguồn cung giá rẻ đã trực tiếp làm suy giảm nhu cầu tại khu vực. Rystad Energy ước tính nhu cầu LPG tại các nhà máy châu Á đã giảm 135.000 thùng/ngày trong tháng 3 và dự kiến tiếp tục giảm trong các tháng tiếp theo.

Tại Trung Quốc, các nhà máy khử hydro propane (PDH) dự kiến giảm thêm 5 điểm phần trăm công suất vận hành trong tháng 4 do thiếu nguyên liệu. Tại Ấn Độ, nhu cầu LPG dùng cho nấu ăn của các hộ gia đình đã giảm khoảng 205.000 thùng/ngày trong tháng 3/2026. Mặc dù các chuyến hàng từ Argentina và Mỹ bắt đầu cập cảng, tình trạng thiếu hụt cục bộ vẫn được dự báo sẽ tiếp diễn tại quốc gia này cho đến hết quý II/2026.