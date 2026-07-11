Thị trường năng lượng tái tạo vượt 10.000 tỷ USD: Trở thành ngành lớn thứ 3 thế giới Báo cáo mới nhất từ London Stock Exchange Group cho thấy năng lượng tái tạo đã vươn lên thành ngành công nghiệp lớn thứ ba toàn cầu với biên lợi nhuận vượt xa các lĩnh vực truyền thống.

Năng lượng tái tạo không còn là một thị trường ngách hay các dự án thử nghiệm quy mô nhỏ. Theo dữ liệu mới nhất, giá trị vốn hóa toàn cầu của lĩnh vực này đã chính thức vượt mốc 10.000 tỷ USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và biên lợi nhuận đang biến năng lượng sạch thành một kênh đầu tư chủ lưu, được thúc đẩy bởi cả mục tiêu khí hậu lẫn nhu cầu cấp bách về an ninh năng lượng.

Renwables are on the rise.

Vị thế mới trong cấu trúc kinh tế toàn cầu

Báo cáo từ London Stock Exchange Group (LSEG) chỉ ra rằng, nếu năng lượng tái tạo được phân loại là một ngành riêng biệt, nó sẽ là ngành công nghiệp lớn thứ ba thế giới. Vị thế này chỉ đứng sau lĩnh vực công nghệ và nhóm hàng hóa/dịch vụ công nghiệp.

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích hơn 21.000 công ty niêm yết công khai trên toàn thế giới để đo lường tỷ trọng doanh thu gắn liền với các hoạt động xanh. Kết quả cho thấy doanh thu xanh đã tăng trưởng 5,3% trong năm 2025, đánh dấu tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022. Đáng chú ý, các cổ phiếu năng lượng xanh đã có hiệu suất vượt trội so với thị trường chung tới 12.4% trong 12 tháng qua và đã tăng trưởng bứt phá 133% so với cổ phiếu toàn cầu kể từ năm 2008.

Green market capitalisation has increased substantially in the past 6 years.

Đập tan định kiến về tính kinh tế của năng lượng sạch

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của báo cáo là khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xanh. Những công ty tạo ra hơn một nửa doanh thu từ hoạt động bền vững có biên lợi nhuận cao hơn từ 2 đến 4 điểm phần trăm so với các đối thủ trong các ngành không xanh. Điều này trực tiếp thách thức quan điểm lâu đời cho rằng phát triển bền vững phải đánh đổi bằng lợi nhuận tài chính.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh lý do đầu tư vào năng lượng xanh không còn chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường. Những cú sốc về giá dầu khí, nhu cầu điện năng tăng cao và sự biến động của giá nhiên liệu hóa thạch đã đưa "an ninh năng lượng" trở thành động lực mạnh mẽ không kém. Năng lượng tái tạo hiện được xem như một hình thức bảo hiểm kinh tế trước các rủi ro địa chính trị.

Xu hướng tất yếu của tương lai

Việc vượt qua cột mốc 10.000 tỷ USD không có nghĩa là kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch sẽ kết thúc ngay lập tức. Tuy nhiên, nó xác nhận rằng quy mô của năng lượng tái tạo đã trở nên quá lớn để các nhà đầu tư, chính phủ và doanh nghiệp có thể phớt lờ.

Trong bối cảnh nhu cầu điện toàn cầu không ngừng gia tăng và các công nghệ sạch đang được mở rộng quy mô sản xuất, các khu vực từng bị coi là rủi ro hoặc mang tính thực nghiệm hiện đang mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững. Năng lượng tái tạo đã khẳng định vị thế là trụ cột mới của nền kinh tế hiện đại, định hình lại cách thức thế giới vận hành và đầu tư trong những thập kỷ tới.