Thị trường ngày 9/6: Chứng khoán châu Á hồi phục, giá vàng giảm về mốc 4.320 USD Sắc xanh trở lại trên các sàn chứng khoán châu Á nhờ lực mua bắt đáy và số liệu thương mại tích cực từ Trung Quốc, trong khi giá vàng và dầu thô đồng loạt hạ nhiệt.

Thị trường tài chính và hàng hóa thế giới ngày 9/6 ghi nhận diễn biến trái chiều. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ căng thẳng địa chính trị giữa Israel và Iran tạm thời hạ nhiệt, thúc đẩy lực mua bắt đáy trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tại Mỹ vẫn tạo áp lực giảm lên giá vàng và các loại hàng hóa nguyên liệu.

Chứng khoán châu Á phục hồi nhờ số liệu thương mại

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính tại khu vực châu Á đồng loạt tăng điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng mạnh 3,4% sau khi giảm hơn 8% trong phiên trước đó. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,9%, trong khi chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 1,5%.

Thị trường Trung Quốc cũng diễn biến tích cực với chỉ số CSI300 tăng 0,4%. Động lực tăng trưởng đến từ số liệu thương mại tháng 5 vượt kỳ vọng với xuất khẩu tăng 19,4% và nhập khẩu tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế Trung Quốc trước các rào cản thương mại, dù nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn còn yếu.

Áp lực từ đồng USD và chính sách tiền tệ

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong hai tháng do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng được dự báo sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tuần này.

Đồng yen Nhật tiếp tục xu hướng suy yếu, giao dịch quanh mức 160,3 JPY/USD. Đây là ngưỡng nhạy cảm có thể kích hoạt các biện pháp can thiệp từ giới chức Nhật Bản. Trong khi đó, đồng euro duy trì quanh mức 1,15 USD/EUR và bảng Anh ổn định trên ngưỡng 1,33 USD/GBP.

Giá vàng và dầu thô hạ nhiệt

Giá vàng thế giới ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Giá vàng giao ngay hiện dao động quanh mức 4.320 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn hai tháng. Theo giới phân tích, việc vàng không mang lại lợi suất khiến tài sản này kém hấp dẫn hơn khi lãi suất trái phiếu tăng cao.

Thị trường năng lượng cũng chứng kiến xu hướng giảm giá. Cụ thể:

Dầu Brent: Giảm 0,7%, xuống mức 93,57 USD/thùng.

Giảm 0,7%, xuống mức 93,57 USD/thùng. Dầu WTI: Giảm 0,7%, còn 90,62 USD/thùng.

Mặc dù giảm nhẹ, giá dầu vẫn neo ở mức cao do những lo ngại thường trực về rủi ro gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Nhu cầu nguyên liệu công nghiệp suy yếu

Giá quặng sắt tiếp tục giảm phiên thứ năm liên tiếp do yếu tố mùa vụ làm giảm nhu cầu thép tại Trung Quốc. Trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 giảm 0,2%, xuống còn 760 CNY/tấn. Tại Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 7 đứng ở mức 100,7 USD/tấn.

Sức cầu từ lĩnh vực sản xuất vẫn chưa cải thiện khi doanh số bán ô tô tại Trung Quốc trong tháng 5 giảm 22,3% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng sụt giảm thứ tám liên tiếp. Ngược lại, giá than luyện cốc và than cốc giảm mạnh do nguồn cung gia tăng khi các mỏ than tại tỉnh Sơn Tây hoạt động trở lại sau kiểm tra an toàn.

Trong ngắn hạn, xu hướng thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu lạm phát của Mỹ và các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn để xác định lộ trình lãi suất tiếp theo.