Thị trường nhôm dự báo thiếu hụt 2 triệu tấn vào năm 2026 Chuyên gia từ Mercuria cảnh báo thị trường nhôm toàn cầu đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng, đẩy giá trên sàn LME lên mức cao nhất trong 4 năm.

Thị trường nhôm toàn cầu đang đứng trước rủi ro thiếu hụt nguồn cung đáng kể trong năm 2026. Theo nhận định từ Mercuria - một trong những tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới, hoạt động sản xuất tại các khu vực trọng điểm bị gián đoạn đang tạo áp lực lớn lên cân đối cung - cầu toàn cầu.

Giá nhôm chạm mốc cao nhất trong 4 năm

Lo ngại về tình trạng thắt chặt nguồn cung đã tác động trực tiếp đến các sàn giao dịch kim loại. Ngày 16/4, giá nhôm trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) đã đạt mức 3.672 USD/tấn, ngưỡng cao nhất ghi nhận được trong vòng 4 năm qua. Các chuyên gia dự báo thị trường có thể thiếu hụt khoảng 2.000.000 tấn nhôm từ nay đến cuối năm.

Rủi ro từ sự gián đoạn tại Trung Đông

Khu vực Trung Đông hiện đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhôm thế giới với công suất luyện kim đạt khoảng 7.000.000 tấn mỗi năm, tương đương 9% tổng sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, những gián đoạn tại khu vực này đang gây hệ lụy trực tiếp đến các nền kinh tế lớn. Cụ thể:

Nhôm từ Trung Đông chiếm khoảng 22% tổng lượng nhập khẩu. Tại châu Âu: Khu vực này cung cấp khoảng 18,5% nhu cầu nhôm nhập khẩu.

Việc thay thế nguồn cung từ Trung Đông được đánh giá là không hề dễ dàng. Trung Quốc, quốc gia sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, hiện đang áp dụng các chính sách giới hạn sản lượng nghiêm ngặt. Trong khi đó, các nhà máy tại Mỹ và châu Âu không còn nhiều công suất dự phòng để có thể kích hoạt nhanh chóng nhằm bù đắp khoảng trống thị trường.

Áp lực lên các ngành sản xuất hạ nguồn

Sự thiếu hụt nhôm - nguyên liệu thiết yếu trong ngành vận tải, xây dựng và bao bì - đang khiến chi phí mua nhôm vật chất tăng mạnh. Mercuria lưu ý rằng lượng tồn kho nhôm toàn cầu hiện không còn dồi dào, làm hạn chế khả năng điều tiết khi thị trường biến động.

Triển vọng thị trường trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng cải thiện nguồn cung alumina (nguyên liệu đầu vào) và tốc độ khôi phục hoạt động của các nhà máy đang tạm dừng. Nếu tình trạng thiếu hụt không được cải thiện, áp lực tăng giá nhôm có thể tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng sâu rộng đến chi phí sản xuất của nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới.