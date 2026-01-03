Thị trường ô tô Đông Nam Á 2025: Malaysia soán ngôi Indonesia, Việt Nam bứt phá vị trí thứ 4 Lần đầu tiên sau một thập kỷ, Malaysia chính thức vượt qua Indonesia để trở thành thị trường ô tô lớn nhất khu vực. Trong khi đó, sự trỗi dậy của VinFast đã đưa Việt Nam thăng hạng lên vị trí thứ 4.

Bản đồ ngành công nghiệp ô tô Đông Nam Á vừa chứng hiện một cuộc đổi ngôi lịch sử trong năm 2025. Theo dữ liệu tổng hợp từ Nikkei và các hiệp hội ngành công nghiệp, Malaysia đã lần đầu tiên vượt qua Indonesia để chiếm lĩnh vị trí thị trường ô tô hàng đầu khu vực ASEAN. Đây là sự thay đổi vị trí dẫn đầu lần đầu tiên kể từ năm 2014, thời điểm Indonesia vượt qua Thái Lan.

Malaysia chiếm ngôi vương nhờ sức cầu nội địa ổn định

Dữ liệu bán hàng tại 5 quốc gia trọng điểm bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam cho thấy doanh số của Malaysia đạt 820.752 xe, tăng 0,5% so với năm trước. Ngược lại, Indonesia ghi nhận mức giảm 7,2%, xuống còn 803.687 xe.

Sự tăng trưởng của Malaysia đặc biệt ấn tượng khi nhìn lại giai đoạn từ năm 2020. Quy mô thị trường nước này đã mở rộng 61% trong vòng 4 năm, tỷ lệ tăng trưởng cao thứ hai trong khu vực, chỉ sau Philippines (85%). Trong cùng giai đoạn, các thị trường kỳ cựu như Thái Lan và Indonesia lại chứng kiến sự thu hẹp lần lượt là 27% và 23%.

Ông Mohd Shamsor Mohd Zain, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA), nhận định hiệu quả hoạt động này được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa ổn định và các điều kiện tài chính thuận lợi. Hai thương hiệu quốc gia là Perodua và Proton tiếp tục thống lĩnh thị trường với doanh số cộng dồn vượt xa các đối thủ ngoại nhập.

Xu hướng chuyển dịch sang SUV và xe điện

Thị trường Malaysia đang ghi nhận hai sự thay đổi lớn về cơ cấu nhu cầu. Doanh số bán SUV tăng 13% so với năm trước, đạt 228.572 chiếc. Bên cạnh đó, làn sóng điện khí hóa đang tăng tốc mạnh mẽ với doanh số xe hybrid và xe điện chạy pin (BEV) tăng 52% trong năm 2025. Sự xuất hiện của các mẫu xe điện giá rẻ như Proton e.MAS 5 vào tháng 10 đã góp phần quan trọng vào kết quả này.

Indonesia và áp lực từ xe điện Trung Quốc

Dù đánh mất vị trí số một, Indonesia vẫn đạt doanh số 803.687 xe, vượt mục tiêu 780.000 chiếc do hiệp hội ngành công nghiệp đề ra. Tuy nhiên, kết quả này chủ yếu đến từ các ưu đãi thuế của chính phủ dành cho xe điện, giúp kích cầu các dòng xe đến từ Trung Quốc.

Doanh số tiêu thụ ô tô của khu vực ASEAN tính theo quý

Các nhà sản xuất Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi, Honda và Suzuki đều đối mặt với thách thức lớn khi không đạt kỳ vọng doanh số trong năm 2024. Để đáp trả các mẫu xe điện giá rẻ của Trung Quốc, Toyota đã giới thiệu mẫu xe điện đa dụng 7 chỗ Veloz với mức giá cạnh tranh từ 299 triệu rupiah (tương đương 17.800 USD).

Việt Nam thăng hạng nhờ sức bật của VinFast

Tại thị trường Việt Nam, nhà sản xuất xe điện nội địa VinFast đã tạo nên một cú hích lớn khi bán ra 175.000 chiếc trong năm qua, tăng gần gấp đôi so với năm trước đó. Khi tính gộp cả số liệu của VinFast và Hyundai vào thống kê chung, Việt Nam đã chính thức vượt qua Philippines để trở thành thị trường ô tô lớn thứ tư tại Đông Nam Á.

Tiêu thụ xe ô tô ở Việt Nam đã gần ngang ngửa Thái Lan

Sự ưa chuộng đối với VinFast tại thị trường trong nước đến từ chi phí vận hành thấp và hệ thống trạm sạc phủ rộng. Ngược lại, các thương hiệu xe điện quốc tế như BYD vẫn đang trong giai đoạn thăm dò với doanh số còn khiêm tốn tại Việt Nam.

Quốc gia Vị thế thị trường 2025 Đặc điểm nổi bật Malaysia Hạng 1 Vượt Indonesia, SUV và xe điện tăng trưởng mạnh Indonesia Hạng 2 Áp lực cạnh tranh lớn từ xe điện Trung Quốc Việt Nam Hạng 4 Vượt Philippines nhờ doanh số kỷ lục của VinFast Singapore Thị trường ngách BYD dẫn đầu với 21,2% thị phần

Tại Singapore, BYD đã trở thành thương hiệu bán chạy nhất năm 2025 với 11.184 xe đăng ký, chiếm 21,2% thị phần. Xe điện hiện chiếm tới 45% tổng số xe mới bán ra tại đảo quốc sư tử, nhờ hạ tầng trạm sạc phát triển nhanh chóng và các chính sách ưu đãi phí đăng ký từ chính phủ.

Nhìn chung, thị trường ô tô Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Trong khi Malaysia và Việt Nam đang tận dụng tốt làn sóng xe điện và nhu cầu nội địa, các thị trường truyền thống như Thái Lan đang kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ mới để phục hồi sản lượng trong năm 2026.