Thị trường PC sụt giảm lần đầu sau 2 năm: Apple vẫn lội ngược dòng ấn tượng Theo báo cáo từ IDC, doanh số PC toàn cầu giảm gần 5% trong quý 2/2026 do khủng hoảng chip nhớ. Tuy nhiên, Apple vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 10,1% và mở rộng thị phần lên gần 10%.

Thị trường máy tính cá nhân (PC) toàn cầu vừa trải qua một bước ngoặt đáng kể trong quý 2/2026 khi doanh số sụt giảm gần 5%, chấm dứt chuỗi 9 quý tăng trưởng liên tiếp. Dữ liệu mới nhất từ Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) cho thấy tổng lượng máy tính xuất xưởng chỉ đạt 68,2 triệu đơn vị, đánh dấu sự đi xuống của ngành sau một giai đoạn bùng nổ kéo dài.

Doanh số PC toàn cầu sụt giảm lần đầu tiên sau hơn hai năm.

Khủng hoảng chip nhớ và áp lực giá thành

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được xác định là do tình trạng thiếu hụt chip nhớ kéo dài và giá linh kiện tăng cao. Các chuyên gia phân tích dự báo tình trạng này có thể kéo dài đến đầu năm 2028, gây áp lực lớn lên cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Đáng chú ý, mặc dù doanh số xuất xưởng giảm, doanh thu của nhiều nhà sản xuất PC vẫn duy trì ở mức ổn định hoặc thậm chí tăng nhẹ. Điều này là do các hãng đang chủ động tăng giá bán sản phẩm nhanh hơn tốc độ sụt giảm của nhu cầu. Nói cách khác, người tiêu dùng cuối cùng đang phải gánh chịu chi phí phát sinh từ sự khan hiếm linh kiện trên toàn cầu.

Apple lội ngược dòng giữa bối cảnh ảm đạm

Trong khi phần lớn các đối thủ lớn như Lenovo, HP và Dell đều ghi nhận mức tăng trưởng âm, Apple lại trở thành điểm sáng duy nhất trong nhóm dẫn đầu. Hãng công nghệ Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên tới 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự thành công của Apple được thúc đẩy bởi việc ra mắt dòng MacBook Neo mới với mức giá cạnh tranh khoảng 835 USD. Trong quý 2/2026, Apple đã xuất xưởng thêm 800.000 máy so với cùng kỳ năm 2025, giúp thị phần của hãng tăng từ 8,5% lên gần 10%. Lợi thế của Apple nằm ở khả năng đàm phán mạnh mẽ với các nhà cung cấp và chuỗi cung ứng được thiết lập chặt chẽ, giúp họ đảm bảo nguồn cung chip nhớ tốt hơn các đối thủ nhỏ hơn.

Bảng so sánh thị phần PC toàn cầu quý 2/2026

Công ty Doanh số Q2/2026 (triệu đơn vị) Thị phần Q2/2026 Doanh số Q2/2025 (triệu đơn vị) Tăng trưởng Lenovo 16,6 24,4% 17,0 -2,1% HP Inc 13,0 19,1% 14,3 -9,0% Dell Technologies 9,3 13,6% 9,8 -5,0% Apple 6,7 9,9% 6,1 +10,1% ASUS 5,0 7,4% 5,0 +0,2% Khác 17,5 25,7% 19,6 -10,5% Tổng cộng 68,2 100,0% 71,7 -4,9%

Xu hướng hợp nhất thị trường

Một xu hướng đáng chú ý khác mà IDC chỉ ra là sự hợp nhất ngày càng mạnh mẽ của các nhà sản xuất lớn. Những thương hiệu hàng đầu như Apple, Dell và Lenovo đang tận dụng vị thế thống trị của mình trong các danh mục thiết bị khác như điện thoại thông minh và máy chủ để ưu tiên nguồn cung linh kiện.

Chiến lược này đang trực tiếp đẩy các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn vào thế khó, khi họ không có đủ tiềm lực tài chính và tầm ảnh hưởng để duy trì chuỗi cung ứng ổn định trong thời kỳ khủng hoảng. IDC dự báo doanh số PC có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới khi lượng hàng tồn kho dần cạn kiệt và người tiêu dùng phải đối mặt với các đợt tăng giá tiếp theo đối với cả iPhone, iPad và các dòng Mac.

Nhìn chung, thị trường PC đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Những doanh nghiệp có khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị phần từ những đối thủ yếu hơn trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành công nghệ.