Thị trường quà tặng 8/3 tại Hà Nội: Combo nhỏ gọn giá từ 100.000 đồng chiếm ưu thế Cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường quà tặng Hà Nội sôi động với các set quà thiết kế sẵn. Phân khúc giá từ 150.000 - 250.000 đồng ghi nhận sức mua lớn nhất.

Thị trường quà tặng tại Hà Nội ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay khi các bộ sản phẩm (combo) đóng gói sẵn chiếm ưu thế. Thay vì chọn từng món lẻ, người tiêu dùng ưu tiên các set quà nhỏ gọn, kết hợp giữa hoa len thủ công, nến thơm và phụ kiện với mức chi phí hợp lý và tính thẩm mỹ cao.

Phân khúc giá đa dạng từ 100.000 đồng

Khảo sát tại các cửa hàng quà tặng, thị trường năm nay được chia thành nhiều phân khúc nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh, sinh viên và dân văn phòng. Mức giá phổ biến dao động từ 100.000 - 350.000 đồng tùy theo số lượng sản phẩm và cách thức trang trí.

Phân khúc bình dân (Dưới 100.000 đồng): Các set đơn giản thường gồm một bông hoa len, thiệp chúc mừng và một món phụ kiện nhỏ.

Phân khúc tầm trung (150.000 - 250.000 đồng): Đây là nhóm sản phẩm bán chạy nhất, bao gồm nến thơm hoặc gấu bông mini kèm hộp quà trang trí cầu kỳ, đôi khi tích hợp thêm đèn LED tạo hiệu ứng.

Phân khúc cao cấp (Trên 300.000 đồng): Các bộ quà tặng bao gồm tinh dầu, nhiều phụ kiện thời trang hơn và được đặt trong các hộp cứng sang trọng.

Việc đóng gói sẵn không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian lựa chọn mà còn đảm bảo tính đồng bộ về màu sắc và phong cách, đáp ứng thị hiếu của giới trẻ hiện nay.

Sức mua tăng mạnh tại các tuyến phố trọng điểm

Tại các khu vực tập trung đông sinh viên và giới văn phòng như đường Cầu Giấy, Xuân Thủy và Tô Hiệu, không khí mua sắm trở nên nhộn nhịp hơn khi ngày lễ cận kề. Các cửa hàng phụ kiện đã bắt đầu trang trí không gian với tông màu nổi bật, thu hút lượng lớn khách hàng dừng chân tham khảo.

Đại diện cửa hàng Moji trên phố Cầu Giấy cho biết, lượng khách hàng trực tiếp bắt đầu tăng rõ rệt từ một tuần trước ngày 8/3. Đáng chú ý, xu hướng mua sắm trực tuyến cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, lượng đơn hàng đặt qua Facebook và website của hệ thống này tăng khoảng 30–40% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng chủ đạo vẫn là những combo có gấu bông mini, nến thơm hoặc hoa sáp. Sự lên ngôi của các món quà nhỏ xinh, tinh tế cho thấy xu hướng ưu tiên giá trị tinh thần và sự tiện dụng trong thói quen tiêu dùng hiện nay.