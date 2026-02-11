Thị trường smartphone quý 3 giảm 20% còn 254,7 triệu máy, Samsung và Apple chịu tác động ít nhất Omdia ghi nhận lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu quý 3 giảm 20%, thấp nhất từ 2013; Samsung giảm 5%, Apple gần như đi ngang, các hãng Trung Quốc giảm sâu.

Thị trường smartphone toàn cầu quý 3 sụt giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Omdia. Tổng lượng máy xuất xưởng đạt 254,7 triệu chiếc, mức doanh số quý 3 thấp nhất kể từ năm 2013. Trong bức tranh chung đó, Samsung và Apple chịu ảnh hưởng ít nhất, còn các hãng Trung Quốc ghi nhận mức giảm hai chữ số.

Con số này phản ánh áp lực kinh tế và sự suy giảm sức mua trên quy mô toàn cầu. Để hiểu vì sao hai thương hiệu dẫn đầu vẫn giữ được vị thế, cần xem xét các yếu tố đang tác động đến toàn ngành.

Giá linh kiện tăng, thị trường mới nổi hụt hơi

Theo Omdia, sự sụt giảm chung xuất phát từ việc giá bán sản phẩm gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu dùng tại các thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, biến động chi phí linh kiện và áp lực nguồn cung bộ nhớ khiến nhiều nhà sản xuất Android gặp khó khăn. Các đại lý phân phối cũng chủ động hạn chế nhập hàng tích trữ.

Doanh số smartphone toàn cầu trong quý 3/2026 giảm mạnh

Ông Sanyam Chaurasia, Chuyên gia phân tích chính tại Omdia, nhận định các thị trường mới nổi vốn là động lực tăng trưởng sản lượng toàn cầu. Hiện nhóm thị trường này đang chịu áp lực lớn nhất do làn sóng tăng giá thiết bị.

Vì sao Samsung và Apple trụ vững?

Samsung tiếp tục giữ vị trí số một với 57,8 triệu máy xuất xưởng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng Galaxy A ở phân khúc phổ thông và tầm trung giúp hãng bảo vệ phần lớn thị phần. Ở phân khúc cao cấp, dòng máy gập Galaxy Z8 ra mắt vào tháng 9 cùng các chương trình thu cũ đổi mới đã hỗ trợ tích cực cho doanh số.

Apple đứng thứ hai với 56,5 triệu máy, duy trì doanh số gần như tương đương cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu đối với dòng iPhone 17 và việc các kênh bán lẻ chủ động tích trữ hàng trước đợt điều chỉnh giá đã góp phần quan trọng. Nhờ sức mua tốt tại Bắc Mỹ và Trung Quốc, Apple bù đắp được sự suy yếu ở các thị trường mới nổi.

Apple và Samsung vẫn duy trì vị thế dẫn đầu

Các hãng Trung Quốc chịu cú sốc nặng hơn

Trái ngược với mức giảm nhẹ của hai hãng dẫn đầu, các nhà sản xuất Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng âm hai chữ số. Xiaomi đứng thứ ba với 30,7 triệu máy, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng hàng tới thị trường Trung Quốc giảm 20% và Ấn Độ giảm 28%. Việc tăng giá bán để bù đắp chi phí linh kiện khiến hãng gặp khó tại các khu vực nhạy cảm về giá.

OPPO, bao gồm cả realme và OnePlus, đứng thứ tư với 23,4 triệu máy, sụt giảm 39%. Trong khi đó, Vivo xếp thứ năm khi xuất xưởng 19,3 triệu máy, giảm 33%.

Bảng tổng hợp lượng xuất xưởng quý 3

Hãng Thứ hạng Lượng xuất xưởng So với cùng kỳ năm trước Samsung 1 57,8 triệu máy Giảm 5% Apple 2 56,5 triệu máy Gần như tương đương Xiaomi 3 30,7 triệu máy Giảm 29% OPPO (gồm realme và OnePlus) 4 23,4 triệu máy Giảm 39% Vivo 5 19,3 triệu máy Giảm 33%

Có thể thấy, hai hãng dẫn đầu giữ được doanh số nhờ danh mục sản phẩm trải rộng từ phổ thông đến cao cấp, các chương trình thu cũ đổi mới và sức mua ở những thị trường lớn. Ngược lại, các hãng Android Trung Quốc chịu tác động nặng hơn từ chi phí linh kiện, việc tăng giá bán và sự suy yếu ở các thị trường nhạy cảm về giá.