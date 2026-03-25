Thị trường than thế giới diễn biến trái chiều: Giá tại Trung Quốc giảm, Úc tăng lên 224 USD/tấn Giá than toàn cầu phân hóa khi tồn kho tại Trung Quốc tăng cao gây áp lực giảm giá, trong khi lo ngại nguồn cung đẩy giá than luyện kim tại Úc lên 224 USD/tấn.

Thị trường than thế giới đang ghi nhận những diễn biến trái chiều tại các khu vực tiêu thụ và xuất khẩu trọng điểm. Trong khi chỉ số giá tại châu Âu duy trì ổn định và Trung Quốc chứng kiến sự sụt giảm, giá than tại Indonesia và phân khúc than luyện kim của Úc lại có xu hướng đi lên do lo ngại về nguồn cung.

Biến động tại thị trường châu Âu và Nam Phi

Tại châu Âu, thị trường than nhiệt trải qua một tuần biến động mạnh. Chỉ số giá có thời điểm giảm xuống mức 116 USD/tấn vào giữa tuần trước khi phục hồi về ngưỡng trên 121 USD/tấn vào cuối tuần. Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc lượng dự trữ tại các kho cảng ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) tăng nhẹ, kết hợp với sự gia tăng sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Ngược lại, giá than Nam Phi loại High-CV 6.000 tiếp tục đà tăng, vượt ngưỡng 113 USD/tấn. Nguyên nhân xuất phát từ sự không chắc chắn về nguồn cung từ Indonesia và nhu cầu tiêu thụ ở mức cao từ Ấn Độ cùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Công ty khai thác Exxaro dự báo khối lượng xuất khẩu than của Nam Phi có thể đạt từ 7,3 đến 8,0 triệu tấn trong năm 2026, tăng so với mức 7,1 triệu tấn của năm 2025 nhờ những cải thiện trong hạ tầng đường sắt của Transnet.

Áp lực dư cung tại thị trường Trung Quốc

Tại Trung Quốc, giá than 5.500 NAR giao ngay tại cảng Qinhuangdao đã điều chỉnh giảm xuống còn 106 USD/tấn. Thị trường nội địa nước này đang chịu áp lực kép từ việc gia tăng sản lượng điện tái tạo và lượng tồn kho ở mức cao.

Số liệu thống kê cho thấy lượng tồn kho tại 9 cảng lớn của Trung Quốc đã tăng lên 27,31 triệu tấn, tăng 1,40 triệu tấn so với tuần trước đó. Đồng thời, lượng than dự trữ tại 6 nhà máy nhiệt điện ven biển lớn cũng đạt mức 13,12 triệu tấn (tăng 0,20 triệu tấn), gây sức ép trực tiếp lên giá giao ngay tại các cảng.

Xu hướng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tại Indonesia, giá than tiếp tục trở nên đắt đỏ hơn do sản lượng và khối lượng xuất khẩu sụt giảm. Cụ thể, giá than loại 5.900 GAR đã vượt mốc 92 USD/tấn, trong khi loại 4.200 GAR tăng lên mức 60 USD/tấn.

Thị trường Úc ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các loại than. Giá than nhiệt High-CV 6.000 giảm nhẹ xuống 134 USD/tấn. Tuy nhiên, giới quan sát kỳ vọng nhu cầu từ Hàn Quốc sẽ sớm hồi phục sau khi nước này dỡ bỏ giới hạn sản lượng điện than để đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh cung LNG bất ổn. Tỷ lệ than đá cao hơn trong cơ cấu năng lượng của Hàn Quốc có thể là động lực đẩy giá than High-CV lên cao hơn trong thời gian tới.

Đáng chú ý nhất, chỉ số than luyện kim HCC của Úc đã đảo chiều tăng mạnh lên 224 USD/tấn. Đà tăng này được hỗ trợ bởi tâm lý lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung đối với các lô hàng dự kiến giao trong tháng 5, thúc đẩy các hoạt động thu mua trên thị trường quốc tế.