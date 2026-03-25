Thị trường than thế giới diễn biến trái chiều, giá than Trung Quốc giảm xuống 106 USD/tấn Giá than toàn cầu phân hóa mạnh: khu vực châu Âu ổn định ở mức 121 USD/tấn, trong khi giá tại Trung Quốc giảm do tồn kho tăng và năng lượng tái tạo phát triển mạnh.

Thị trường than thế giới ghi nhận những biến động không đồng nhất giữa các khu vực trong tuần qua. Trong khi giá than tại Trung Quốc và Úc có sự điều chỉnh giảm, thị trường Nam Phi và Indonesia lại chứng kiến đà tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định từ các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Thị trường châu Âu ổn định, Nam Phi tăng trưởng nhờ nhu cầu xuất khẩu

Tại châu Âu, chỉ số giá than nhiệt đã trải qua một tuần biến động mạnh. Sau khi giảm xuống mức 116 USD/tấn vào giữa tuần, giá đã phục hồi và chốt phiên cuối tuần ở mức trên 121 USD/tấn, tương đương mức của tuần trước đó. Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc dự trữ tại các kho cảng ARA tăng nhẹ và sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo dồi dào.

Ngược lại, giá than Nam Phi loại High-CV 6.000 tiếp tục duy trì đà tăng, vượt ngưỡng 113 USD/tấn. Nguyên nhân chủ yếu do sự không chắc chắn về nguồn cung từ Indonesia và nhu cầu tăng cao từ Ấn Độ. Công ty khai thác Exxaro dự kiến khối lượng xuất khẩu than của Nam Phi sẽ tăng 13%, đạt khoảng 8,0 triệu tấn trong năm nay để đáp ứng nhu cầu từ thị trường Nhật Bản. Doanh số xuất khẩu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 7,3-8,0 triệu tấn.

Trung Quốc điều chỉnh giảm giá do áp lực tồn kho cao

Tại thị trường Trung Quốc, giá than 5.500 NAR giao ngay tại cảng Qinhuangdao đã điều chỉnh giảm xuống còn 106 USD/tấn. Xu hướng này bắt nguồn từ việc gia tăng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo và lượng tồn kho ở mức cao. Cụ thể, lượng tồn kho tại 9 cảng lớn đã tăng lên 27,31 triệu tấn (tăng 1,40 triệu tấn so với tuần trước), trong khi tại 6 nhà máy nhiệt điện ven biển lớn đạt 13,12 triệu tấn.

Trong khi đó, giá than tại Indonesia tiếp tục đắt đỏ hơn do sản lượng và khối lượng xuất khẩu sụt giảm. Hiện nay, giá than loại 5.900 GAR đã vượt mức 92 USD/tấn, và loại 4.200 GAR tăng lên mức 60 USD/tấn.

Thị trường Úc: Than luyện kim đảo chiều tăng mạnh

Giá than High-CV 6.000 của Úc ghi nhận mức giảm nhẹ xuống còn 134 USD/tấn. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu từ Hàn Quốc sẽ sớm tăng trở lại sau khi quốc gia này quyết định dỡ bỏ giới hạn sản lượng điện than để đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh nguồn cung LNG không chắc chắn.

Đáng chú ý, chỉ số than luyện kim HCC của Úc đã đảo chiều tăng lên 224 USD/tấn. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi tâm lý lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung đối với các lô hàng dự kiến giao trong tháng 5 tới. Nhìn chung, sự phân hóa giữa các loại than phản ánh rõ rệt nhu cầu sản xuất và chính sách năng lượng của từng khu vực.