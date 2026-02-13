Thị trường thực phẩm tháng 10/2025: Giá dầu ăn tăng, cá tra Việt Nam bứt phá tại Brazil Báo cáo tháng 10/2025 ghi nhận giá dầu thực vật và đường thế giới biến động mạnh do lo ngại nguồn cung. Tại Việt Nam, xuất khẩu cá tra sang Brazil tăng trưởng đột biến.

Thị trường thực phẩm thế giới và Việt Nam trong tháng 10/2025 chứng kiến những biến động rõ nét tại bốn nhóm hàng chủ lực: dầu thực vật, đường mía, thịt lợn và thủy sản. Xu hướng giá cả chịu tác động mạnh từ chính sách xuất khẩu của các quốc gia sản xuất lớn như Indonesia và Brazil, trong khi ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận sự dịch chuyển cơ cấu thị trường xuất khẩu đáng chú ý.

Thị trường dầu thực vật: Áp lực từ nguồn cung Indonesia

Giá dầu cọ thô trên sàn Bursa Malaysia trong tháng 10/2025 ghi nhận đà tăng trưởng so với tháng trước. Các nhà phân tích thị trường cảnh báo việc điều chỉnh chính sách tại Indonesia có thể làm thắt chặt nguồn cung toàn cầu, trực tiếp đẩy giá dầu ăn lên cao, đặc biệt là tại các quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn cung này.

Tại Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới, dự kiến trong niên vụ 2025/26, cơ cấu nhập khẩu sẽ có sự thay đổi. Trong khi nhập khẩu dầu cọ và dầu hướng dương được dự báo có những điều chỉnh về khối lượng, nhập khẩu dầu đậu tương có khả năng duy trì ở mức ổn định. Theo tổ chức OilWorld (Đức), sự chậm lại trong sản xuất dầu cọ có thể khiến giá mặt hàng này tăng, trong khi giá các loại dầu thay thế khác có xu hướng sụt giảm.

Giá đường thế giới biến động trên các sàn giao dịch lớn

Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 10/2025 cho thấy sự giằng co trên hai sàn giao dịch London và New York. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2025 và giá đường thô giao kỳ hạn tháng 3/2026 chịu tác động trực tiếp từ dữ liệu sản xuất của Brazil.

Số liệu từ tổ chức Unica cho thấy hàm lượng đường từ Brazil tiếp tục giảm, củng cố xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, áp lực giảm giá có thể xuất hiện nếu sản lượng từ Thái Lan hoặc Ấn Độ đạt mức cao hơn dự kiến. Tâm lý thị trường hiện nghiêng về kịch bản nguồn cung không quá dư thừa, khiến giá dễ nhạy cảm với các tin tức về sản lượng thực tế.

Thị trường thịt: Giá lợn phục hồi và rủi ro thương mại EU - Trung Quốc

Giá thịt lợn toàn cầu đã có sự phục hồi đáng kể từ mức thấp vào đầu năm 2025. Tại Liên minh Châu Âu (EU), mặc dù Trung Quốc áp đặt mức thuế quan mới, tác động đến giá xuất khẩu hiện vẫn ở mức hạn chế. Trung Quốc vẫn giữ vững vị thế là thị trường nhập khẩu thịt lợn hàng đầu từ EU trong 4 năm liên tiếp.

Dù vậy, các chuyên gia phân tích cảnh báo các tranh chấp thương mại mới phát sinh giữa EU và Trung Quốc có thể gây ra những gián đoạn nhất định trong chuỗi cung ứng những tháng cuối năm 2025. Dự báo lượng nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc từ EU trong cả năm 2025 sẽ có sự điều chỉnh so với năm 2024.

Thủy sản Việt Nam: Brazil trở thành thị trường trọng điểm của cá tra

Ngành thủy sản tiếp tục đối mặt với thách thức từ căng thẳng địa chính trị và các biện pháp phòng vệ thương mại. Tuy nhiên, điểm sáng nổi bật là sự bứt phá của mặt hàng cá tra tại thị trường Mỹ Latin.

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng đầu năm 2025, Brazil đã vươn lên trở thành thị trường đơn lẻ tăng trưởng nhanh nhất của cá tra Việt Nam, chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2024.

Về diễn biến nhập khẩu, theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản của Việt Nam trong tháng 9/2025 có sự thay đổi so với tháng 8. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này vẫn duy trì ở mức ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.