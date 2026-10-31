Thị trường tiền gửi ghi nhận 29 ngân hàng giảm lãi suất, có nơi hạ tới 0,7 điểm phần trăm Trong tháng 10/2026, 29 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 0,1 đến 0,7 điểm phần trăm sau định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Thị trường tiền gửi ghi nhận diễn biến điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động tại 29 ngân hàng thương mại ở ít nhất một kỳ hạn hoặc phương thức gửi tiền. Xu hướng hạ nhiệt lãi suất diễn ra chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến đạt 0,5 điểm phần trăm.

Mức điều chỉnh phân hóa giữa các kỳ hạn và ngân hàng

Danh sách các đơn vị thực hiện giảm lãi suất huy động bao gồm LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, PGBank, Saigonbank, GPBank, MSB, VietABank cùng 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Mức giảm có sự phân hóa đáng kể theo từng đơn vị và kỳ hạn gửi tiền. Cụ thể, Ngân hàng SeABank hạ tới 0,7 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng, đưa lãi suất kỳ hạn 18 tháng về mức 4,75%/năm. Ngân hàng Quốc Dân (NCB) giảm 0,6 điểm phần trăm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân quy mô lớn, Ngân hàng MB hạ 0,4 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6-11 tháng và hạ 0,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn từ 12 tháng. VPBank điều chỉnh giảm 0,4 điểm phần trăm cho kỳ hạn 6-11 tháng và giảm 0,3-0,5 điểm phần trăm với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Trong khi đó, Techcombank giảm 0,1 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6-11 tháng và 0,5 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 12 tháng.

Khác biệt giữa kênh gửi tiền trực tuyến và tại quầy

Về kênh giao dịch, thị trường ghi nhận sự phân tách rõ rệt về chính sách áp dụng. Trong khi nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm đồng thời ở cả hai kênh gửi tiền, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank cùng với HDBank, PGBank và BVBank chỉ điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm đối với hình thức gửi trực tiếp tại quầy, giữ nguyên biểu lãi suất huy động trực tuyến.

Ngân hàng Kỳ hạn 6 tháng (%) Thay đổi (+/-) Kỳ hạn 12 tháng (%) Thay đổi (+/-) Kỳ hạn 18 tháng (%) Thay đổi (+/-) NCB 5,6 -0,6 5,8 -0,6 6,1 -0,6 SeABank 4,15 -0,5 4,5 -0,5 4,75 -0,7 Sacombank 6,7 -0,5 7,0 -0,5 7,0 -0,5 VPBank 6,6 -0,4 6,7 -0,4 7,4 -0,5 MB 5,3 -0,4 5,85 -0,5 5,85 +0,3 Techcombank 6,45 -0,1 6,65 -0,1 5,35 0 Vietcombank 6,6 0 6,8 0 6,8 0 BIDV 6,6 0 6,8 0 6,8 0

Định hướng điều hành mặt bằng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước

Làn sóng hạ lãi suất tiền gửi diễn ra sau yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng. Cơ quan quản lý yêu cầu toàn hệ thống triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, trong đó giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Mục tiêu điều hành là tạo dư địa hạ lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2,0 điểm phần trăm/năm nhằm hỗ trợ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh qua việc chạy đua lãi suất huy động, đồng thời giám sát chặt chẽ qua hệ thống báo cáo thống kê. Các tổ chức tín dụng không tuân thủ có thể bị xem xét giảm hoặc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức thấp.