Thị trường Úc: Đồng AUD chạm đỉnh 2 năm, chứng khoán chịu áp lực từ AI Đồng đô la Úc bứt phá lên ngưỡng 71,75 cent USD sau quyết định tăng lãi suất của RBA. Đồng thời, Úc công bố chi 1,2 tỷ USD thiết lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược.

Thị trường tài chính Úc tuần từ 09-13/02/2026 chứng kiến những biến động mạnh mẽ với sự bứt phá của đồng nội tệ và các quyết sách chiến lược về tài nguyên. Trong khi đồng AUD đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2023, thị trường chứng khoán lại ghi nhận áp lực bán tháo ở nhóm cổ phiếu công nghệ do lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng AUD bứt phá sau quyết định tăng lãi suất của RBA

Đồng đô la Úc (AUD) đã chính thức vượt ngưỡng 71,75 cent USD vào thứ Năm (12/02), đánh dấu mức tỷ giá cao nhất trong vòng hai năm qua. Tính chung hơn một tháng qua, đồng tiền này đã tăng trưởng 7% giá trị.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng đến từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Cụ thể, vào ngày 05/02, RBA đã quyết định nâng lãi suất từ 3,60% lên 3,85% nhằm kiềm chế lạm phát. Các chuyên gia dự báo RBA có thể tiếp tục lộ trình tăng lãi suất trong thời gian tới, giúp Úc thu hút dòng vốn nước ngoài đáng kể.

Tuy nhiên, đồng nội tệ mạnh và lãi suất cao cũng tạo ra những thách thức đối với nền kinh tế nội địa:

Ngành bán lẻ: Người dân thắt chặt chi tiêu khi chỉ số niềm tin tiêu dùng xuống mức thấp kỷ lục.

Khả năng vay vốn giảm khiến sức mua yếu, gia tăng áp lực bán cắt lỗ. Xuất khẩu: Hàng hóa Úc trở nên đắt đỏ hơn, làm giảm năng lực cạnh tranh quốc tế và thu hẹp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp nhận thanh toán bằng USD.

Thị trường chứng khoán biến động theo làn sóng AI

Chỉ số S&P/ASX ghi nhận tuần giao dịch đầy biến động. Đầu tuần, thị trường phục hồi hơn 3% nhờ kết quả kinh doanh khả quan của nhóm ngân hàng và năng lượng như Westpac, Commonwealth Bank và Origin Energy.

Tuy nhiên, phiên giao dịch sáng thứ Sáu đã chấm dứt chuỗi tăng điểm khi chỉ số chung giảm hơn 1%. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà sụt giảm với mức mất giá 5%. Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trước những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra đối với các mô hình kinh doanh truyền thống. Bên cạnh đó, ngành tài chính giảm 0,7% và nhóm khai khoáng cũng suy yếu do giá hàng hóa thế giới hạ nhiệt.

Úc chi 1,2 tỷ USD cho kho dự trữ khoáng sản chiến lược

Nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và nguồn cung cho nền kinh tế xanh, Chính phủ Úc đã công bố khoản ngân sách 1,2 tỷ USD để thành lập Kho dự trữ khoáng sản chiến lược (Critical Minerals Strategic Reserve). Dự án tập trung vào ba nhóm vật liệu thiết yếu:

Nhóm khoáng sản Ứng dụng chính Antimon Sản xuất pin lưu trữ, thiết bị nhìn đêm, vật liệu chống cháy. Gallium Chất bán dẫn tiên tiến cho hệ thống rada và viễn thông. Đất hiếm Nam châm vĩnh cửu cho máy MRI, máy bay chiến đấu và tua-bin gió.

Cơ chế vận hành của kho dự trữ là bảo đảm quyền sở hữu đối với khoáng sản sản xuất tại nội địa, sau đó bán lại để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bước đi này không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp khai khoáng mà còn tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng với các đối tác chiến lược như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Canada và Vương quốc Anh.

Thúc đẩy giao thương xuyên Tasman với Niu Di-lân

Từ ngày 01/01/2026, thỏa thuận tiêu chuẩn mới giữa Úc và Niu Di-lân chính thức có hiệu lực nhằm đồng bộ hóa hệ thống quản lý và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thỏa thuận này dựa trên Hiệp định Công nhận lẫn nhau (MRA), tập trung vào các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và thương mại kỹ thuật số.

Việc thống nhất các tiêu chuẩn chung được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng nghìn đô la chi phí kiểm định mỗi năm, đồng thời tạo đòn bẩy giúp hai quốc gia đối phó hiệu quả hơn với những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.