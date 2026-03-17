Thị trường xe điện Mỹ sụt giảm 41%: Hệ quả từ việc chấm dứt ưu đãi thuế Lượng đăng ký xe điện tại Hoa Kỳ trong tháng 1/2026 giảm mạnh sau khi gói hỗ trợ thuế liên bang kết thúc. Trong khi Tesla và Ford đối mặt khó khăn, thị trường châu Âu lại ghi nhận sự tăng trưởng trái ngược.

Thị trường xe điện tại Hoa Kỳ đang trải qua giai đoạn suy giảm đáng kể khi số lượng đăng ký xe mới trong tháng 1/2026 giảm tới 41% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng sau những thay đổi lớn về chính sách hỗ trợ tài chính.

Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, tổng cộng chỉ có 59.802 xe điện được đăng ký trong tháng đầu năm, trong bối cảnh toàn thị trường ghi nhận chưa tới 1,2 triệu xe mới. Điều này kéo thị phần xe điện xuống còn 5,1%, giảm mạnh so với mức 8,3% cùng kỳ năm ngoái.

Tác động từ việc chấm dứt ưu đãi thuế liên bang

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này được cho là do việc chấm dứt khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD vào ngày 30/9/2025. Khi không còn ưu đãi tài chính, người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn, trong khi các hãng xe cũng giảm động lực thúc đẩy sản phẩm điện.

Hệ quả là nhiều kế hoạch sản xuất đã bị đình trệ. Cụ thể, Ford tạm dừng sản xuất mẫu Ford F-150 Lightning; Tesla dự kiến ngừng sản xuất hai dòng xe Tesla Model S và Tesla Model X; trong khi Honda và Ram cũng đã hủy bỏ các dự án xe điện chủ lực.

Sự phân hóa doanh số giữa các thương hiệu

Dù vẫn giữ vị thế là hãng xe điện lớn nhất tại Mỹ, Tesla ghi nhận doanh số giảm 26% với khoảng 32.123 xe được bán ra trong tháng 1. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng bất ngờ từ các thương hiệu khác nhờ nền tảng doanh số thấp trước đó hoặc chiến lược sản phẩm mới.

Thương hiệu Mức tăng trưởng (%) Lexus 166% Maserati 140% Lucid Motors 97% Toyota 25% Cadillac 8,1%

Sự suy giảm hiện tại cho thấy thị trường xe điện Mỹ đang bước vào giai đoạn “tái cân bằng”. Khi không còn sự hỗ trợ từ chính sách, các hãng buộc phải điều chỉnh chiến lược và tập trung vào hiệu quả thực tế. Một số thương hiệu vẫn tiếp tục đầu tư vào các dòng xe thế hệ mới như Rivian R2, các mẫu crossover Cosmos và Earth của Lucid Motors, hay các dòng xe từ Đức như BMW iX3, Volvo EX60 và Mercedes-Benz GLC.

Châu Âu đi ngược xu hướng tăng trưởng

Trái ngược với tình hình tại Mỹ, thị trường xe điện tại châu Âu lại ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Trong tháng 1/2026, khu vực này có gần 190.000 xe điện được bán ra, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này nâng thị phần xe điện tại châu Âu lên mức 19,3%, cho thấy sự chuyển đổi sang xe xanh tại đây vẫn đang diễn ra theo đúng lộ trình.

Các mẫu xe mới ra mắt trong thời gian tới dự kiến sẽ tập trung vào hai yếu tố then chốt để thu hút người dùng: tốc độ sạc nhanh và phạm vi hoạt động dài hơn.