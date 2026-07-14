Thị trường xe máy điện 2026: Cuộc chiến giá bán và bước tiến công nghệ pin Thị trường xe máy điện Việt Nam nửa đầu năm 2026 bùng nổ với hàng loạt mẫu xe mới và chiến lược giảm giá niêm yết mạnh tay từ các ông lớn Honda, Yamaha và VinFast.

Nửa đầu năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường xe máy điện tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc ra mắt các dòng sản phẩm thế hệ mới, các nhà sản xuất hàng đầu đang thực hiện chiến lược điều chỉnh giá niêm yết mạnh mẽ nhằm chiếm lĩnh thị phần, đưa xe điện trở thành lựa chọn cạnh tranh trực tiếp với xe máy xăng truyền thống.

Sự đổ bộ của các dòng xe máy điện thế hệ mới

Honda Việt Nam đã chính thức gia nhập cuộc đua bằng việc mở bán bộ đôi CUV e: và UC3 vào tháng 6/2026. Đây là những mẫu xe mang đậm triết lý kỹ thuật của hãng Nhật với hệ truyền động điện có công suất tối đa lên đến 6,0 kW. Đáng chú ý, mẫu UC3 sử dụng pin LFP cho phép di chuyển quãng đường 120 km sau mỗi lần sạc đầy và hỗ trợ sạc nhanh. Trong khi đó, mẫu CUV e: lại ưu tiên tính tiện dụng với hệ thống pin Honda Mobile Power Pack e:, hỗ trợ đổi pin linh hoạt tại các trạm sạc.

Honda UC3 mới được bán ra tại Việt Nam đã được giảm ngay 22 triệu đồng.

Về mặt công nghệ, các dòng xe mới của Honda được trang bị màn hình TFT tích hợp kết nối smartphone thông qua hệ thống Honda RoadSync. Tính năng này cho phép người lái xem bản đồ dẫn đường thời gian thực, điều khiển âm nhạc và nhận lệnh bằng giọng nói, song hành cùng các tiện nghi như chìa khóa thông minh smartkey và hệ thống phanh CBS.

VinFast và chiến lược phổ cập xe điện

Tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe điện phổ thông, VinFast đã trình làng dải sản phẩm phong phú gồm Viper, Evo, Evo Lite, Feliz II và Flazz Max. Đa số các mẫu xe này tập trung vào mức giá tiếp cận từ 15–20 triệu đồng. Riêng mẫu Viper được định vị ở phân khúc tầm trung với mức giá niêm yết gần 40 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Feliz II.

Điểm nhấn kỹ thuật trên các dòng xe VinFast 2026 là việc ứng dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, hỗ trợ đổi pin nhanh chóng tại hệ thống trạm đổi pin rộng khắp. Hãng cũng áp dụng chính sách bảo hành dài hạn lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, tạo sự an tâm tối đa cho người dùng trong quá trình vận hành.

Công nghệ hỗ trợ lái trên Yadea và Dat Bike

Yadea Osta là cái tên đáng chú ý trong nửa đầu năm 2026 khi sở hữu quãng đường vận hành lên tới 180 km/lần sạc nhờ pin LFP. Mẫu xe này được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn thường thấy trên ô tô như hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ xuống dốc (HDC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).

Xe máy điện Yadea Osta vừa trình làng.

Trong khi đó, Dat Bike mang đến mẫu Era với mức giá dễ tiếp cận hơn, dao động từ 29,9–32,2 triệu đồng. Xe sở hữu động cơ side motor công suất 5.000 W, cho khả năng tăng tốc 0–40 km/h chỉ trong 3 giây và tốc độ tối đa đạt 82 km/h. Era còn gây ấn tượng với pin lithium 4,3 kWh cho tầm hoạt động 200 km và chế độ sạc siêu nhanh Boost, chỉ cần 15 phút sạc để di chuyển thêm 30 km.

Dat Bike Era vừa ra mắt.

Cuộc đua giảm giá niêm yết khốc liệt

Bên cạnh việc ra mắt sản phẩm, các hãng xe còn thực hiện những đợt điều chỉnh giá niêm yết trực tiếp thay vì chỉ áp dụng khuyến mãi ngắn hạn. Honda Việt Nam đã giảm giá mẫu ICON e: xuống còn 20,5 triệu đồng, giảm khoảng 6 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu UC3 cao cấp được ưu đãi giảm tới 22 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 56,5 triệu đồng.

Yamaha cũng không đứng ngoài cuộc khi điều chỉnh giá bán lẻ mẫu NEO’s xuống còn 36,9 triệu đồng, tương đương mức giảm 13 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Xe Yamaha NEO’s được giảm giá 13 triệu đồng.

Dưới đây là bảng tổng hợp các mẫu xe có sự điều chỉnh giá mạnh mẽ nhất trong thời gian qua:

Dòng xe Giá niêm yết cũ (VND) Giá niêm yết mới (VND) Mức điều chỉnh (VND) Honda ICON e: 26.410.909 – 26.803.637 20.520.000 – 20.912.727 -5.890.000 Yamaha NEO’s 49.091.000 36.900.000 -12.191.000 VinFast Viper 39.900.000 35.000.000 -4.900.000 VinFast Feliz II 24.900.000 23.000.000 -1.900.000 VinFast Evo Lite 17.000.000 14.300.000 -2.700.000

Với sự cạnh tranh gay gắt về cả công nghệ lẫn giá bán, người tiêu dùng Việt Nam đang đứng trước cơ hội sở hữu những mẫu xe máy điện chất lượng cao với chi phí tối ưu. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục bùng nổ vào nửa cuối năm 2026 khi các hãng xe lớn vẫn còn nhiều kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.