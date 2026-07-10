Thiên Ân bất ngờ ghé thăm phim trường ủng hộ Kỳ Duyên và NSND Lê Khanh Hoa hậu Thiên Ân vừa có chuyến thăm bất ngờ tới phim trường nơi Kỳ Duyên đang thực hiện dự án điện ảnh mới. Sự xuất hiện của người bạn thân cùng khoảnh khắc tình cảm bên NSND Lê Khanh thu hút sự chú ý của khán giả.

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp khi được người bạn thân Thiên Ân bất ngờ đến thăm tại phim trường. Đây là thời điểm Kỳ Duyên đang bận rộn với lịch trình ghi hình cho một dự án điện ảnh mới, đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Sự xuất hiện bất ngờ tại phim trường

Theo những hình ảnh được đăng tải, Thiên Ân đã dành thời gian di chuyển đến địa điểm quay để động viên tinh thần Kỳ Duyên. Sự có mặt của người bạn thân thiết khiến nàng hậu không giấu được niềm vui. Kỳ Duyên liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi gặp gỡ, cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa hai người đẹp trong đời thường lẫn công việc.

Đáng chú ý nhất là hình ảnh Thiên Ân trò chuyện thân mật và chủ động dành cái ôm tình cảm cho NSND Lê Khanh – người cùng tham gia dự án điện ảnh này. Kỳ Duyên hóm hỉnh chia sẻ: "Nay em bé lên thăm và thăm mẹ". Cách gọi NSND Lê Khanh bằng danh xưng gần gũi này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng, đồng thời minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nữ nghệ sĩ gạo cội và dàn diễn viên trẻ.

Thiên Ân chủ động ôm "mẹ" Kỳ Duyên khi đến phim trường. Ảnh: IGNV

Tình bạn bền chặt trong làng giải trí

Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Ân có những hành động thiết thực để ủng hộ Kỳ Duyên. Trước đó, nàng hậu sinh năm 2000 từng nhiều lần xuất hiện tại nơi làm việc của bạn mình để thăm hỏi và chăm sóc. Giữa lịch trình quay phim dày đặc, sự đồng hành của Thiên Ân trở thành nguồn động viên tinh thần lớn đối với Kỳ Duyên.

Bên cạnh công việc, cả hai cũng thường xuyên dành thời gian cùng nhau tận hưởng cuộc sống thông qua những chuyến du lịch hoặc các buổi gặp gỡ riêng tư. Những hình ảnh giản dị, tự nhiên của hai hoa hậu luôn nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Ảnh: IGNV

Sự gắn kết của các thế hệ hoa hậu

Trong làng nhan sắc Việt, việc các hoa hậu giữ được mối quan hệ thân thiết sau các cuộc thi luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Không chỉ đồng hành trong các sự kiện giải trí xa hoa, nhiều người đẹp còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau trong cuộc sống thường nhật.

Việc Thiên Ân và Kỳ Duyên luôn xuất hiện để cổ vũ đối phương trong những cột mốc quan trọng hay các dự án mới đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về tình bạn trong giới nghệ sĩ. Sự đồng điệu về phong cách và quan điểm sống giúp cả hai duy trì được sợi dây liên kết bền chặt qua thời gian.