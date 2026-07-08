Thierry Henry: Đừng bao giờ đánh thức con quái vật bên trong Lionel Messi Argentina lội ngược dòng kịch tính 3-2 trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Chứng kiến sự bùng nổ của Messi, huyền thoại Thierry Henry đã hé lộ câu chuyện về tinh thần thi đấu đáng sợ của siêu sao này.

Đội tuyển Argentina vừa tạo nên một trong những màn lội ngược dòng giàu cảm xúc nhất tại World Cup 2026 khi vượt qua Ai Cập với tỷ số 3-2. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, nơi Lionel Messi một lần nữa đóng vai trò hạt nhân trong cuộc lật đổ ngoạn mục.

Sự thức tỉnh sau sai lầm tại World Cup 2026

Trận đấu bắt đầu như một cơn ác mộng đối với "Albiceleste". Lionel Messi, ở tuổi 39, đã thực hiện hỏng quả phạt đền ở đầu hiệp một, tạo tâm lý nặng nề cho toàn đội. Tận dụng sự chệch choạc của đối thủ, Ai Cập nhanh chóng vươn lên dẫn trước hai bàn, đẩy Argentina vào thế chân tường với nguy cơ bị loại sớm.

Tuy nhiên, 15 phút cuối trận chứng kiến một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Messi bắt đầu màn chuộc lỗi bằng đường kiến tạo chính xác cho Cristian Romero rút ngắn tỷ số. Ngay sau đó, chính anh là người dứt điểm tung lưới đối phương để gỡ hòa 2-2. Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+3 khi Enzo Fernandez ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho đại diện Nam Mỹ.

Henry có những chia sẻ thú vị về Messi sau trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Góc nhìn từ Thierry Henry: Đừng đánh thức con quái vật

Chứng kiến những giọt nước mắt và sự bùng nổ của Messi trên đất Mỹ, huyền thoại Thierry Henry – người từng sát cánh cùng El Pulga tại Barcelona – không hề tỏ ra bất ngờ. Henry đã chia sẻ một câu chuyện mang tính biểu tượng về tinh thần cạnh tranh vô tiền khoáng hậu của người đồng đội cũ để lý giải cho màn trình diễn này.

Theo Henry, chìa khóa nằm ở thái độ của Messi khi bị đối xử bất công hoặc gặp áp lực cực độ. "Điều đặc biệt đối với Leo là, đôi khi đừng đánh thức con quái vật," Henry hồi tưởng về những buổi tập tại Camp Nou. "Tôi từng tận mắt chứng kiến Messi bị phạm lỗi trên sân tập và huấn luyện viên chỉ nói: 'Đừng phàn nàn nữa'. Ngay lập tức, ánh mắt cậu ấy thay đổi."

Huyền thoại người Pháp mô tả rằng sau những khoảnh khắc đó, Messi sẽ đi đoạt bóng từ chân đồng đội và ghi liên tiếp ba bàn thắng như một cách để khẳng định vị thế. Messi sau đó sẽ quay lại và nói với mọi người: "Lần sau hãy thổi phạt nhé". Henry nhấn mạnh rằng khi Messi rơi vào trạng thái tâm lý đó, gần như không có hàng phòng ngự nào trên thế giới có thể ngăn cản.

Bản năng của một biểu tượng bóng đá

Phân tích của Henry làm sáng tỏ lý do tại sao Messi vẫn là mối đe dọa thường trực dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đó không chỉ là kỹ thuật thượng thừa mà còn là ý chí cạnh tranh tột độ. Trong trận đấu với Ai Cập, sự giận dữ sau quả phạt đền hỏng ăn và áp lực từ việc bị dẫn trước chính là "ngòi nổ" để con quái vật bên trong Messi thức tỉnh.

Chiến thắng này giúp Argentina hiên ngang bước vào vòng tứ kết, đồng thời gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ: Lionel Messi có thể già đi về tuổi tác, nhưng bản năng sát thủ và tinh thần chiến đấu của anh vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng.