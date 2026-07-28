Thiết bị cầm tay PocketByte: Sự kết hợp độc đáo giữa máy chơi game, iPod và PDA PocketByte sở hữu thiết kế mô-đun linh hoạt, cho phép biến hóa từ máy chơi game hoài cổ thành máy nghe nhạc dạng bánh xe cuộn hoặc thiết bị PDA tiện lợi.

Một nhà phát triển trẻ 16 tuổi tại Canada vừa giới thiệu PocketByte, một trong những thiết bị cầm tay độc đáo nhất năm nhờ khả năng tùy biến chức năng linh hoạt thông qua hệ thống mô-đun điều khiển có thể tháo rời. Không chỉ đơn thuần là một máy chơi game hoài cổ, thiết bị này còn có thể nhanh chóng chuyển đổi thành máy nghe nhạc hoặc trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA).

Thiết kế mô-đun linh hoạt: Thay đổi chức năng theo nhu cầu

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên PocketByte là cổng mở rộng từ tính, cho phép người dùng tháo lắp và thay đổi các cụm phím điều khiển ở phần đáy máy một cách dễ dàng. Nhờ cơ chế này, thiết bị đáp ứng đa dạng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau:

Mô-đun Gamepad: Biến PocketByte thành máy chơi game retro, hỗ trợ các trò chơi gốc từng phát triển cho Nintendo Game Boy Color, Super Nintendo (SNES) hoặc Sega Genesis.

Biến PocketByte thành máy chơi game retro, hỗ trợ các trò chơi gốc từng phát triển cho Nintendo Game Boy Color, Super Nintendo (SNES) hoặc Sega Genesis. Mô-đun máy nghe nhạc: Tích hợp cụm phím điều khiển dạng bánh xe xoay (click wheel) mang phong cách biểu tượng của dòng Apple iPod Classic.

Tích hợp cụm phím điều khiển dạng bánh xe xoay (click wheel) mang phong cách biểu tượng của dòng Apple iPod Classic. Mô-đun bàn phím: Chuyển đổi thiết bị thành một máy PDA nhỏ gọn, giúp người dùng ghi chú nhanh hoặc gửi email.

PocketByte có thể được sử dụng như một thiết bị chơi game cầm tay cùng nhiều chức năng khác.

Đánh giá chi tiết cấu hình phần cứng và hệ điều hành PocketbyteOS

Dù sở hữu kết cấu kết nối từ tính tiên tiến, phần cứng bên trong của PocketByte được tối ưu theo hướng gọn nhẹ và tiết kiệm năng lượng. Trái tim của thiết bị là vi xử lý ESP32-S3, đi kèm bộ nhớ RAM 8 MB cùng khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ dung lượng tối đa 32 GB để lưu trữ dữ liệu.

Màn hình của máy có kích thước 2.8 inch, sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải 320 x 240 pixel. PocketByte được trang bị viên pin 1,500 mAh, mang lại thời lượng sử dụng nhiều giờ liên tục cho nhu cầu giải trí và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình 2.8 inch IPS, độ phân giải 320 x 240 pixel Vi xử lý ESP32-S3 Bộ nhớ RAM 8 MB Bộ nhớ mở rộng Khe cắm microSD (tối đa 32 GB) Dung lượng pin 1,500 mAh (sạc USB-C) Kết nối không dây Wi-Fi, Bluetooth Âm thanh Cổng tai nghe 3.5 mm, loa mono Hệ điều hành PocketbyteOS (mã nguồn mở)

Ngoài ra, thiết bị vẫn duy trì các tiêu chuẩn kết nối hiện đại như Wi-Fi và Bluetooth, tích hợp sẵn jack cắm tai nghe 3.5 mm cùng loa đơn (mono). Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở PocketbyteOS.

Kế hoạch mở bán và mức giá dự kiến

Các đơn đặt hàng cho PocketByte dự kiến sẽ bắt đầu mở trên trang web chính thức của nhà sản xuất trong mùa hè này. Ban đầu, một số lượng giới hạn bộ công cụ dành cho nhà phát triển (developer kit) sẽ được xuất xưởng trước, sau đó phiên bản hoàn thiện mới được sản xuất với quy mô lớn hơn.

Mức giá chính thức hiện chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên PocketByte dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 70 USD đến 100 USD (tương đương 1.8 đến 2.5 triệu đồng).