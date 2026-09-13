Thiết bị định vị Galaxy SmartTag 3 lộ diện: Đột phá thẩm mỹ nhưng đánh đổi tính tiện dụng Galaxy SmartTag 3 sở hữu kiểu dáng vuông bo cong hiện đại cùng nút bấm kim loại sang trọng, nhưng việc lược bỏ lỗ móc khóa buộc người dùng phải mua thêm phụ kiện.

Sau hai năm kể từ ngày thế hệ thứ hai ra mắt, những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về Galaxy SmartTag 3 đã chính thức xuất hiện. Mẫu thiết bị theo dõi đồ vật mới của Samsung đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ về ngôn ngữ thiết kế phần cứng, đồng thời tạo ra những thay đổi đáng kể đối với thói quen sử dụng thực tế của người dùng.

Ảnh render Galaxy SmartTag 3

Thay đổi triết lý thiết kế: Vuông vức, tối giản và hiện đại

Khác biệt hoàn toàn với phom dáng thuôn dài của phiên bản tiền nhiệm, Galaxy SmartTag 3 chuyển sang cấu trúc hình vuông bo tròn bốn góc. Kiểu dáng này mang lại cảm giác nguyên khối, hiện đại và cân đối hơn khi cầm nắm hoặc đặt cạnh các thiết bị công nghệ khác.

Về chất liệu và độ hoàn thiện, tân binh của dòng định vị Samsung mang đến hai lựa chọn màu sắc cơ bản. Khu vực trung tâm nổi bật với nút bấm vật lý lớn tích hợp logo Samsung sắc nét, được phủ lớp giả kim loại sáng bóng, giúp nâng cấp vẻ ngoài của thiết bị trở nên sang trọng hơn thay vì cảm giác nhựa thuần túy như trước đây.

Phụ kiện theo dõi đồ vật mới của Samsung có thiết kế mới

Đánh đổi kỹ thuật: Bài toán loại bỏ lỗ móc khóa

Mặc dù thiết kế mới mang lại tính thẩm mỹ cao, thay đổi cơ học này lại dẫn đến một hạn chế rất lớn: việc loại bỏ hoàn toàn phần lỗ đeo móc khóa. Ở hai thế hệ trước, lỗ xỏ tích hợp sẵn là ưu điểm vượt trội giúp người dùng gắn trực tiếp thiết bị vào chìa khóa, balo hay thú cưng mà không cần bất kỳ phụ kiện đi kèm nào.

Sự tinh giản này biến Galaxy SmartTag 3 thành một khối khép kín liền mạch, nhưng đồng thời buộc người dùng phải chi thêm ngân sách cho các phụ kiện ốp bảo vệ hoặc bao da có móc treo từ hãng hoặc bên thứ ba. Đây là hướng tiếp cận tương tự với nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường, ưu tiên sự nhỏ gọn thẩm mỹ nhưng làm gia tăng chi phí sở hữu tổng thể của người tiêu dùng.

Sản phẩm sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Dự báo thời điểm ra mắt và khả năng mở rộng hệ sinh thái

Dù phía Samsung vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết về chuẩn kết nối băng thông siêu rộng (UWB) hay công nghệ định vị mới, giới chuyên môn dự đoán Galaxy SmartTag 3 sẽ sớm được giới thiệu trong khoảng một đến hai tháng tới nhằm đón đầu mùa mua sắm cuối năm. Với sự hậu thuẫn từ mạng lưới SmartThings Find rộng lớn, thế hệ thẻ định vị mới này được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc thiết bị IoT cá nhân.