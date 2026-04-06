Thiết kế Galaxy S26 FE lộ diện qua ốp lưng với cụm camera hình viên thuốc độc đáo Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về ốp lưng của Galaxy S26 FE hé lộ sự thay đổi lớn trong ngôn ngữ thiết kế camera sau, cùng các nâng cấp đáng chú ý về cấu hình phần cứng.

Samsung đang trong quá trình phát triển thế hệ tiếp theo của dòng Fan Edition với tên gọi Galaxy S26 FE. Theo các báo cáo mới nhất, mẫu điện thoại này sẽ mang đến một vài tinh chỉnh quan trọng về ngoại hình, giúp người dùng dễ dàng phân biệt với các thế hệ tiền nhiệm. Những hình ảnh rò rỉ về ốp lưng bảo vệ vừa xuất hiện đã cung cấp cái nhìn chi tiết về sự thay đổi này.

Ngôn ngữ thiết kế mới với cụm camera hình viên thuốc

Dựa trên các hình ảnh được chia sẻ, Galaxy S26 FE vẫn duy trì phong cách thiết kế đối xứng và tinh tế vốn có của dòng Galaxy S. Tuy nhiên, điểm nhấn khác biệt nhất nằm ở mô-đun camera phía sau. Thay vì sử dụng các ống kính đặt riêng lẻ trực tiếp trên mặt lưng như phong cách thiết kế hiện tại của Samsung, Galaxy S26 FE dường như sẽ chuyển sang cụm camera được bao bọc trong một khung hình viên thuốc.

Ảnh ốp lưng Galaxy S26 FE hé lộ nhiều chi tiết thú vị

Sự thay đổi này giúp thiết bị có diện mạo mới mẻ và dễ nhận diện hơn trong hệ sinh thái sản phẩm của Samsung. Dù vậy, thiết kế này cũng khiến máy có phần tương đồng với ngôn ngữ thiết kế chung của nhiều dòng smartphone Android khác trên thị trường hiện nay. Mặt trước của máy vẫn sử dụng màn hình đục lỗ đặt ở vị trí trung tâm cạnh trên để chứa camera selfie, tối ưu không gian hiển thị.

Galaxy S26 FE sẽ có mô-đun camera hình viên thuốc

Thông số kỹ thuật và những nâng cấp về hiệu năng

Bên cạnh sự thay đổi về ngoại hình, Galaxy S26 FE được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng. Các nguồn tin rò rỉ cho biết Samsung có thể trang bị vi xử lý Exynos 2500 cho mẫu máy này, một bản nâng cấp đáng giá so với chip Exynos 2400 trên thế hệ cũ. Việc sử dụng chipset mới hứa hẹn cải thiện khả năng xử lý đồ họa, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Một chi tiết đáng chú ý khác là khả năng Samsung sẽ hợp tác với BOE để cung cấp tấm nền OLED cho Galaxy S26 FE thay vì sử dụng sản phẩm từ Samsung Display. Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo được chất lượng hiển thị tiêu chuẩn cho dòng cận cao cấp.

Thông số Chi tiết dự kiến (Galaxy S26 FE) Vi xử lý Exynos 2500 Màn hình OLED (BOE cung cấp) Thiết kế camera Cụm ba camera hình viên thuốc Cổng kết nối USB-C

Hình ảnh rò rỉ trước đó về Galaxy S26 FE

Bố trí phím vật lý và trải nghiệm sử dụng

Về mặt vật lý, Galaxy S26 FE vẫn giữ cách sắp xếp quen thuộc để đảm bảo tính ổn định trong trải nghiệm người dùng. Cạnh phải của máy là nơi đặt nút nguồn và cụm phím tăng giảm âm lượng. Ở phía cạnh dưới, thiết bị tích hợp cổng sạc USB-C, khe cắm SIM và dải loa ngoài. Hệ thống ba camera sau vẫn đi kèm với đèn flash LED được bố trí hợp lý bên cạnh mô-đun chính.

Nhìn chung, chiến lược của Samsung với Galaxy S26 FE là sự kết hợp giữa việc giữ chân người dùng bằng thiết kế ổn định và thu hút khách hàng mới thông qua những tinh chỉnh nhỏ về nhận diện cùng hiệu năng mạnh mẽ. Nếu sản phẩm ra mắt với mức giá cạnh tranh, đây chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cận cao cấp vào năm 2026.