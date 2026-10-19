Thiết kế Galaxy S27 Series lộ diện qua ốp lưng với hai phong cách camera khác biệt Hình ảnh phụ kiện ốp lưng rò rỉ cho thấy thế hệ Samsung Galaxy S27 sẽ phân hóa mạnh mẽ với hai kiểu dáng cụm camera riêng biệt giữa các phiên bản.

Dòng sản phẩm Samsung Galaxy S27 dự kiến sẽ mang đến những bước chuyển mình đáng kể về mặt thẩm mỹ và bố cục phần cứng. Dựa trên những thông tin rò rỉ mới nhất từ tài khoản Ice Universe thông qua phụ kiện ốp lưng, ngôn ngữ tạo hình của thế hệ flagship tiếp theo đã hé lộ bước đi phân hóa rõ nét giữa các phân khúc trong cùng dòng máy.

Sự phân hóa ngôn ngữ tạo hình trên dòng Galaxy S27

Theo hình ảnh thực tế từ các mẫu ốp lưng bảo vệ, Samsung dường như chia toàn bộ dải sản phẩm Galaxy S27 thành hai phong cách cụm camera hoàn toàn riêng biệt. Hai model cơ bản là Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus vẫn tiếp tục trung thành với bố cục ống kính xếp dọc quen thuộc đã xuất hiện trên các thế hệ tiền nhiệm.

Ảnh ốp lưng Galaxy S27 Series

Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn gồm Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra lại được chuyển đổi sang kiểu dáng cụm đảo camera hình chữ nhật nằm ngang. Sự thay đổi cấu trúc này mang lại nhận diện thị giác tách biệt hoàn toàn giữa nhóm thiết bị phổ thông và nhóm thiết bị chuyên sâu cao cấp.

Mối liên hệ giữa phần cứng và những phản hồi trái chiều

Quyết định thiết lập cụm đảo camera lớn nằm ngang trên bản Pro và Ultra được cho là gắn liền với các tinh chỉnh sâu bên trong cấu trúc máy. Việc tối ưu hóa không gian nội tại hỗ trợ việc tích hợp các mô-đun phần cứng kích thước lớn hơn, đặc biệt là kế hoạch nâng cấp dung lượng pin cho các biến thể cao cấp.

Ảnh render của Galaxy S27 Ultra

Tuy nhiên, phong cách tạo hình mới trên mặt lưng của Galaxy S27 Pro và Ultra cũng gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng công nghệ. Một bộ phận người dùng nhận định kiểu dáng mô-đun nổi bật này có nhiều nét tương đồng với xu hướng thiết kế của một số hãng di động khác trên thị trường gần đây, làm dấy lên những băn khoăn về sự đồng nhất trong bản sắc nhận diện thương hiệu của Samsung.