Thiết kế Huawei Mate 90 series lộ diện với màn hình ba lỗ và mặt lưng hai tông màu Ảnh render mới của Huawei Mate 90 series hé lộ màn hình phẳng ba lỗ đục, cụm camera XMAGE lớn cùng thiết kế mặt lưng hai tông màu trên các bản cao cấp.

Dòng điện thoại thông minh Huawei Mate 90 series vừa tiếp tục lộ diện thông qua loạt ảnh render chi tiết, xác nhận toàn diện ngôn ngữ thiết kế từ mặt trước đến mặt sau của các phiên bản cao cấp. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở màn hình ba lỗ đục đặc trưng kết hợp với mặt lưng phân tách hai tông màu độc đáo.

Mặt trước giữ nguyên cấu trúc ba lỗ đục với màn hình phẳng

Theo hình ảnh rò rỉ từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, toàn bộ bốn mẫu máy thuộc dòng Mate 90 đều tiếp tục duy trì thiết kế màn hình với ba lỗ đục đặt ngang ở cạnh trên. Khu vực phần cứng này được bố trí để tích hợp camera trước cùng hệ thống cảm biến phục vụ cơ chế nhận diện khuôn mặt 3D sinh trắc học. Cấu trúc này vốn được Huawei tiên phong áp dụng từ dòng Mate 60 ra mắt năm 2023, sau đó tiếp tục chuẩn hóa trên dải sản phẩm Mate 80.

Ảnh render Huawei Matet 90

Bên cạnh cụm camera trước, phần viền màn hình bezel được gọt rất mỏng cùng các góc bo tròn mềm mại. Phần khung viền hai bên sườn máy được chế tác vát phẳng hơn các thế hệ Mate tiền nhiệm, tạo nên cảm giác cầm nắm vuông vức và hiện đại. Các thông số rò rỉ trước đó cũng cho thấy Huawei sẽ trang bị tấm nền OLED phẳng với kích thước 6.9 inch trên toàn bộ các phiên bản thuộc dòng Mate 90 series.

Mặt lưng hai tông màu đặc trưng trên Mate 90 Pro Max

Hình ảnh render cũng tiết lộ thiết kế chi tiết mặt sau của biến thể Mate 90 Pro Max với bốn tùy chọn màu sắc bao gồm xanh lá, hồng, trắng và đen. Huawei đã áp dụng cách xử lý hoàn thiện bề mặt dạng kép nhằm tạo nét nhận diện mới lạ cho sản phẩm.

Thiết kế mặt sau của Huawei Mate 90 Pro Max

Cụ thể, phần lưng máy được chia thành hai phần rõ rệt. Nửa trên chiếm diện tích lớn hơn, sở hữu các đường vân gân nổi mịn màng và là nơi bố trí cụm mô-đun camera tròn cỡ lớn mang thương hiệu XMAGE đặt chính giữa. Nửa dưới máy sử dụng bề mặt nhẵn bóng chứa logo thương hiệu Huawei. Từng phiên bản màu sắc có nét biến tấu riêng: phiên bản xanh lá sở hữu vòng sáng bao quanh viền camera cùng nửa dưới nhạt màu hơn; bản màu trắng kết hợp với tông màu xám bạc ở nửa dưới; trong khi bản màu đen mang lại sự liền lạc với tông màu tối đồng nhất.

Ngoại hình bát giác cơ bắp trên Mate 90 RS Ultimate Design

Khác biệt hoàn toàn so với phiên bản Pro Max, biến thể cao cấp nhất Mate 90 RS Ultimate Design sở hữu phong cách góc cạnh và hầm hố hơn hẳn. Mô-đun camera tròn truyền thống được thay thế bằng khối hình bát giác nổi khối mạnh mẽ.

Thiết kế Mate 90 RS Ultimate Design

Chạy dọc từ cụm camera xuống giữa thân máy là một dải gân nổi in dòng chữ Ultimate Design, trong khi logo Huawei được thu nhỏ và dời sát về phần đáy máy. Mate 90 RS Ultimate Design dự kiến có ba màu sắc gồm đỏ, đen và trắng. Phong cách hai tông màu tiếp tục được duy trì, trong đó bản màu đỏ đi liền với nửa dưới màu kem, còn bản màu trắng kết hợp với mảng màu bạc kim loại.

Sự phân hóa rõ rệt trong tạo hình cụm camera và chất liệu hoàn thiện mặt lưng tiếp tục cho thấy định hướng phân cấp sản phẩm rõ ràng của Huawei, giúp dòng RS Ultimate Design giữ vững vị thế phiên bản chế tác đặc biệt trong dải sản phẩm cao cấp.