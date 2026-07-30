Thiết kế Redmi K100 Pro hé lộ qua teaser: Chiến lược tối ưu dựa trên K90 Pro Max Tấm ảnh hé lộ mới nhất từ Redmi cho thấy mẫu flagship kế nhiệm Redmi K100 Pro mang nhiều đường nét thiết kế tương đồng với K90 Pro Max, đi kèm vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Redmi vừa công bố hình ảnh đăng tải chính thức đầu tiên về sản phẩm trọng điểm mới, nhiều khả năng là mẫu điện thoại cao cấp Redmi K100 Pro, trước thềm sự kiện ChinaJoy. Thay vì thay đổi hoàn toàn kiểu dáng, mẫu flagship thế hệ mới thể hiện sự kế thừa rõ nét từ dòng K90 Pro Max tiền nhiệm, tập trung tinh chỉnh hoàn thiện thiết kế phần cứng.

Hình ảnh teaser chính thức của mẫu điện thoại Redmi mới chuẩn bị ra mắt tại ChinaJoy

Phân tích đường nét thiết kế qua hình ảnh phác thảo

Dù hình ảnh xem trước được thể hiện dưới dạng bóng mờ màu đỏ, các chi tiết mặt lưng của thiết bị vẫn lộ diện khá rõ ràng. Phần lưng máy sở hữu cụm camera hình chữ nhật nhô cao và kéo dài gần hết chiều rộng mặt lưng. Đây là kiểu dáng từng được giới thiệu trên K90 Pro Max nhằm thay thế mô-đun camera dạng tròn của thế hệ K80.

Bên trong cụm camera, ba ống kính được bố trí theo cụm hình tam giác ở phía trên bên trái, tạo thành hệ thống ba camera tiêu chuẩn. Ở bên phải cụm camera là một lưới tròn riêng biệt. Chi tiết này tương đồng với thiết kế loa trầm subwoofer tinh chỉnh bởi Bose từng xuất hiện trên K90 Pro Max để lấp đầy khoảng trống cạnh mô-đun máy ảnh.

Ảnh teaser được làm sáng giúp tăng chi tiết bề mặt và cụm camera của máy

Cấu trúc cạnh bên và khung viền của máy tiếp tục củng cố nhận định về sự nối tiếp thiết kế. Mô-đun camera dạng bậc thang nhô lên khỏi mặt lưng, kết hợp với khung viền vát phẳng bo nhẹ ở các góc – phong cách thiết kế được thừa hưởng từ dòng Xiaomi 17. Phía trước máy trang bị màn hình phẳng với camera selfie đục lỗ ở chính giữa và phần viền màn hình mỏng đều.

Cấu hình phần cứng và định hướng sản phẩm

Dù Redmi chưa công bố tên gọi chính thức cho thiết bị này, một mẫu máy có mã hiệu M511CD sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench. Các dữ liệu phân tích ngành đều chỉ ra rằng đây chính là Redmi K100 Pro.

Việc giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế từ cụm camera, vị trí dải loa cho đến kiểu dáng khung viền cho thấy Redmi lựa chọn phương án phát triển mang tính nâng cấp liên tục thay vì tái thiết kế hoàn toàn. Việc giữ lại bộ khung thiết kế đã ổn định giúp nhà sản xuất tối ưu chi phí sản xuất và tập trung vào việc nâng cấp hiệu năng xử lý bên trong. Các hình ảnh thực tế của sản phẩm sẽ được xác nhận khi thiết bị xuất hiện tại ChinaJoy.