Thiếu hụt DRAM buộc hãng điện tử lập phòng tác chiến thu mua, tranh từng lô chỉ 5–12 chip Nhiều doanh nghiệp nhỏ lập nhóm chuyên trách săn RAM từ nhà môi giới đến eBay, trong khi SK hynix cảnh báo thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài sau năm 2030.

Thiếu hụt bộ nhớ DRAM đang buộc nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử thay đổi cách mua linh kiện. Một số doanh nghiệp lập nhóm chuyên trách để gom nguồn cung RAM, thậm chí chấp nhận mua từng lô chỉ 5–12 chip. Theo ghi nhận từ Tom's Hardware, các đơn vị quy mô nhỏ là nhóm chịu áp lực lớn nhất.

"Phòng tác chiến thu mua" ra đời vì RAM quá khan hiếm

Các nhóm chuyên trách này được gọi là "phòng tác chiến thu mua". Nhiệm vụ của họ là tìm mọi nguồn cung DRAM khả dĩ, từ nhà phân phối truyền thống đến sàn giao dịch trực tuyến như eBay.

Ảnh minh hoạ.

Nhân sự trong các nhóm này phải bám sát danh mục hàng hóa và chủ động kết nối nhà môi giới. Họ cũng tìm cách thuyết phục nhà sản xuất chia sẻ nguồn cung dù chỉ ở mức nhỏ giọt. Một số công ty được cho là đã liên hệ hàng trăm nhà môi giới và tranh mua cả những lô chỉ gồm 5–12 chiếc.

Chi phí cũng bị đẩy lên cao. Hãng điện thoại Fairphone cho biết bộ nhớ hiện chiếm tới 60% tổng chi phí cấu thành một chiếc smartphone.

Cuộc đua nguồn cung: tập đoàn lớn có lợi thế, doanh nghiệp nhỏ chịu rủi ro

Dẫn thông tin từ Wall Street Journal, Apacer, nhà sản xuất mô-đun bộ nhớ và thiết bị lưu trữ của Đài Loan (Trung Quốc), thậm chí phải vay vốn để giữ tiền mặt dự phòng. Công ty muốn sẵn sàng mua chip ngay khi có nguồn cung phù hợp. Chủ tịch Apacer Gibson Chen cho hay: "Cứ có chip xuất hiện là chúng tôi sẽ mua". Ông thừa nhận bối cảnh hiện nay rất bất thường nhưng doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác.

Trong cuộc đua này, các tập đoàn lớn như Amazon, Apple và Microsoft có lợi thế về tiềm lực tài chính để ký hợp đồng cung ứng dài hạn. Điều đó khiến các nhà sản xuất nhỏ bất lợi cả về quy mô đơn hàng lẫn khả năng thanh toán.

Vì vậy, nhiều đơn vị phải dựa vào nhà môi giới hoặc gom bất kỳ lượng hàng nào có trên thị trường. Một số thậm chí tìm tới thị trường xám, nơi giao dịch diễn ra ngoài kênh phân phối chính thức. Hệ quả là giá cao hơn và nguy cơ nhận hàng không đúng cam kết.

Thiết kế lại sản phẩm, kiểm tra chip giả

Các hãng laptop và smartphone quy mô nhỏ cũng phải thiết kế lại sản phẩm. Đồng thời, họ tăng cường kiểm tra để nhận diện chip giả.

Ngay cả "ông lớn" cũng không dễ giành ưu thế

Theo một nhà quản lý, Elon Musk từng đề nghị Samsung ký hợp đồng cung ứng bộ nhớ dài hạn kèm bảo đảm tài chính để hỗ trợ xây dựng nhà máy chip mới. Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong được cho là phản hồi rằng nhiều đối tác khác cũng đưa ra đề nghị tương tự.

Cùng lúc, CEO OpenAI Sam Altman sang Hàn Quốc gặp lãnh đạo Samsung để tìm thêm nguồn cung RAM cho trung tâm dữ liệu. Điều này cho thấy sức ép ngày càng lớn từ nhóm doanh nghiệp phát triển AI.

Triển vọng: khó khăn có thể kéo dài sau năm 2027

Triển vọng nguồn cung trong thời gian tới chưa có nhiều tín hiệu dễ thở. CEO SK hynix Kwak Noh-jung từng cảnh báo năm 2027 có thể là thời điểm ngành bộ nhớ đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Trao đổi với Reuters, ông nhận định nhu cầu từ khách hàng có thể tiếp tục vượt năng lực cung ứng của công ty ngay cả sau năm 2030.

Các nhà sản xuất lớn đang xây dựng thêm nhà máy. Tuy nhiên, các cơ sở mới dự kiến phải đến năm 2028 mới đóng góp đáng kể vào nguồn cung.

Với các doanh nghiệp nhỏ, việc dựng "phòng tác chiến" để săn từng lô chip chỉ là giải pháp tình thế. Khi nguồn cung chưa được cải thiện, khả năng duy trì sản xuất có thể phụ thuộc vào việc tìm được nhà môi giới đáng tin cậy hoặc giành được một lô hàng nhỏ trước đối thủ.